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Трамп саопштио да је Ормуски мореуз очишћен од мина

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 17:42

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Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Ормуски мореуз очишћен од мина и да је Иран обавијештен да ће свако пловило које их поново постави бити уништено.

"Управо су ме обавијестили из Ратне морнарице да су све мине уклоњене и/или детониране у међународним водама Ормуског мореуза", навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи "Трут соушл".

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Он је напоменуо да Пентагон прати сваки дјелић мореуза, као и планину Пикакс и три нуклеарна постројења која су уништена раније.

"Политика нулте толеранције према постављању мина је у потпуности на снази", закључио је амерички предсједник.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Доналд Трамп

Ормуски мореуз

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