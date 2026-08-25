Трамп саопштио да је Ормуски мореуз очишћен од мина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Ормуски мореуз очишћен од мина и да је Иран обавијештен да ће свако пловило које их поново постави бити уништено.
"Управо су ме обавијестили из Ратне морнарице да су све мине уклоњене и/или детониране у међународним водама Ормуског мореуза", навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Свијет
Благојевић: Национални интерес Америке је да подржи оне који је подржавају
Он је напоменуо да Пентагон прати сваки дјелић мореуза, као и планину Пикакс и три нуклеарна постројења која су уништена раније.
"Политика нулте толеранције према постављању мина је у потпуности на снази", закључио је амерички предсједник.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
42
19
42
19
29
19
28
19
22
Тренутно на програму