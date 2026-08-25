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Ушао са дјевојком у лифт, давио је до 6. спрата па опљачкао: Ухапшен младић (24)

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:21

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Ушао са дјевојком у лифт, давио је до 6. спрата па опљачкао: Ухапшен младић (24)
Фото: Pixabay

Новосадска полиција брзом и ефикасном акцијом расвјетлила језиво разбојништво у Улици Браће Поповић, осумњичени М. К. пао након детаљног претреса стана, сазнаје "Телеграф.рс".

Припадници Криминалистичке полиције Полицијске управе у Новом Саду успјешно су расвијетлили језиво разбојништво које је узнемирило јавност, а које је почињено 7. августа у Улици Браће Поповић.

Захваљујући преданом и континуираном оперативном раду на терену, новосадски инспектори идентификовали су и лишили слободе осумњиченог М. К. (24) из Новог Сада.

Драма на шестом спрату

Права драма одиграла се око 22.20 часова у лифту једне стамбене зграде, када је осумњичени с леђа напао двадесетогодишњу студенткињу Л. Н. из Шапца.

Како би осигурао довољно времена за извршење кривичног дјела и онемогућио дјевојку да побјегне, нападач јој је једну руку грубо обавио око врата, док је другом притиснуо дугме за шести спрат.

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Након што су се врата на посљедњем спрату отворила, он је из руку преплашене и шокиране дјевојке отргао мобилни телефон, а потом се дао у бијег низ степенице у непознатом правцу.

Претрес стана донио кључне доказе

Овај случај, који је изазвао велику узнемиреност међу станарима и грађанима Новог Сада, ријешен је детаљним оперативним радом.

На основу наредбе Основног суда, полиција је извршила претрес стана који користи осумњичени М. К. и том приликом пронашла гардеробу коју је носио у вријеме напада, чиме су обезбјеђени необориви материјални докази који га директно повезују са злочином.

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Брза и професионална реакција новосадске полиције још једном је потврдила да безбједност грађана, а посебно жена и студената, остаје апсолутни приоритет. Ова успјешна акција долази у свјетлу појачаних активности и нових безбједносних мјера које спроводи Полицијска управа под вођством новог начелника, који инсистира на нултој толеранцији према насиљу и брзом привођењу правди свих извршилаца имовинских и насилних деликата.

Осумњиченом М. К. је одређено задржавање и он ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање надлежном јавном тужиоцу у Новом Саду.

(телеграф)

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Тагови :

хапшење

младић

Нови Сад

Полиција

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