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Зворник: 31 учесник санкционисан због алкохола, двојица ухапшена

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 10:05

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МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Због вожње под дејством алкохола зворничка полиција санкционисала је 31. учесника у саобраћају, од којих је 25. возача и шест пјешака.

Акција је спроведена у периоду од 22. и 23. августа регионалну акцију појачане контроле учесника у саобраћају, са акцентом на возаче који управљају возилом под дејством алкохола, опојних дрога или лијекова који се не смију користити прије и током вожње.

Код два возача утврђено је више од 1,5 промила алкохола у крви. Они су лишени слободе и задржани у службеним просторијама до истрежњења.

Алкохол у количини од 0,81 до 1,50 промила утврђен је код осам возача, док је код 14 возача измјерено од 0,31 до 0,80 промила. Један возач имао је од 0,00 до 0,30 промила алкохола у крви.

Једно лице је одбило да се подвргне тестирању на присуство опојних дрога, због чега је лишено слободе због прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

Током акције, због других саобраћајних прекршаја санкционисано је још 14 лица.

Из Полицијске управе Зворник апеловали су на све учеснике у саобраћају, посебно на возаче, да поштују саобраћајне прописе и одговорним понашањем допринесу већој безбједности на путевима, саопштено је из ПУ Зворник.

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Тагови :

Санкционисани возачи

ПУ Зворник

Полиција

хапшење

Алкохол

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