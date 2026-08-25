Дарко Младић: Здравствено стање генерала критично, очекујемо да судија промијени мишљење

Аутор:АТВ редакција
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Здравствено стање генерала Ратка Младића је критично, рекао је син генерала, Дарко Младић.
- Никаквих промјена није било од петка када је српски љекар прегледао генерала - навео је Дарко Младић за РТРС
Навео је да је српски љекар утврдио пропусте у лијечењу у Холандији, који су и документовани у његовом извјештају.
- Постоји разлика у приступу лијечења у холандском систему. Укинули су му одређене љекове. Пуштају га да умре, а то је недопустиво, није професионални, ни етички - навео је Дарко Младић.
Подсјетио је да је предсједница Механизма у Хагу рекла раније да постоји могућност пуштања на лијечење у Србију ако генерал буде у акутном стању.
- Сада и холандски љекари признају да је генерал Младић у акутном стању. Предсједница Механизма тражи извјештај независног љекара. То иде брзо, рок је 24 часа. Ми смо јуче већ поднијели поднесак за пуштање генерала, а одлуку очекујемо сутра. Очекујемо и да ће предсједница Суда промијенити мишљење, иако раније није уважила наше аргументе - рекао је Дарко Младић.
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