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Дарко Младић: Здравствено стање генерала критично, очекујемо да судија промијени мишљење

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:45

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Здравствено стање генерала Ратка Младића је критично, рекао је син генерала, Дарко Младић.

- Никаквих промјена није било од петка када је српски љекар прегледао генерала - навео је Дарко Младић за РТРС

Навео је да је српски љекар утврдио пропусте у лијечењу у Холандији, који су и документовани у његовом извјештају.

- Постоји разлика у приступу лијечења у холандском систему. Укинули су му одређене љекове. Пуштају га да умре, а то је недопустиво, није професионални, ни етички - навео је Дарко Младић.

Подсјетио је да је предсједница Механизма у Хагу рекла раније да постоји могућност пуштања на лијечење у Србију ако генерал буде у акутном стању.

- Сада и холандски љекари признају да је генерал Младић у акутном стању. Предсједница Механизма тражи извјештај независног љекара. То иде брзо, рок је 24 часа. Ми смо јуче већ поднијели поднесак за пуштање генерала, а одлуку очекујемо сутра. Очекујемо и да ће предсједница Суда промијенити мишљење, иако раније није уважила наше аргументе - рекао је Дарко Младић.

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Тагови :

Ратко Младић мождани удар

Ратко Младић

Дарко Младић

лијечење

Хашки трибунал

Међународни механизам

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