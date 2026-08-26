Смијењени украјински министар обране: Полако губимо рат

Аутор:АТВ редакција
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Украјина, чини се, полако губи рат против Русије, рекао је за Ројтерс смијењени министар одбране Михајло Федоров, упозоривши да Кијев има још неколико мјесеци за доношење кључних одлука којима би могао да преокрене ток рата у своју корист.
Федоров, млади реформатор чија је смјена прошлог мјесеца изазвала вишеседмичне протесте, рекао је да Украјина нема свеобухватну визију о томе како да побиједи у сукобу који траје већ четири године, те да је кочи неуспјех у увођењу иновација.
Тврди да Украјину коче и укоријењена корупција и мреже погодовања, као и недостатак политичке независности државних институција.
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"Мислим да је сада дошло до прекретнице која ће одредити наш будући смјер, али чини се да полако губимо", рекао је Федоров, што представља значајан одмак од званичне реторике Кијева.
Сматра да Украјина још има прилику за побједу, али да јој је хитно потребан план за окончање рата.
Кабинет украјинског предсједника одговорио је на Федоровљеве изјаве тврдњом да је он, док је био на челу министарства, позитивно говорио о току рата, те да се од тада промијенио само његов лични статус.
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Русија на украјинске фабрике и складишта мјесечно испаљује десетине балистичких пројектила, од којих Украјина већину не успијева да пресретне јер јој понестаје пресретачких ракета. Иако Русија осваја мање територије него прошле године, и даље полако напредује кроз Донбас, док слабо попуњене украјинске пјешадијске положаје на бојишту углавном држе немотивисани регрути.
Украјина је, с друге стране, појачала нападе дроновима и пројектилима дубоко унутар Русије, погађајући неке важне војне фабрике, наносећи озбиљну штету нафтним рафинеријама и изазивајући несташице горива широм земље.
Анкета спроведена крајем јула показала је да 82 одсто Украјинаца вјерује да ће Украјина побиједити, иако већина очекује да ће се борбе наставити и сљедеће године или још дуже.
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Федоров (35) смијењен је шест мјесеци након што је именован на функцију. Покренуо је реформе у области набавке и мобилизације, због чега је дошао у сукоб са војним врхом и политичким супарницима.
Прошле седмице уздрмао је украјинску политику поставши први истакнути политичар који је затражио одржавање избора током рата, упозоривши на "системску" кризу управљања државом.
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У интервјуу за Ројтерс нагласио је важност развоја аутономних дронова којима управља вјештачка интелигенција, јефтиних пресретачких пројектила за заустављање руских ваздушних напада, те украјинског програма развоја балистичких пројектила, којима би могао да буде преокренут ток рата.
Украјински произвођачи већ раде на тим технологијама, али Федоров сматра да је земљи потребна усклађена стратегија како би се њихов ефекат максимално искористио након што буду уведене у употребу. Изложио је визију бојишта прекривеног електронским сензорима за откривање непријатеља, уз копнене и ваздушне дронове који би смањили потребу за људским присуством.
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"Технологије које би могле потпуно да зауставе Русе већ постоје, али их због недостатка визије не примјењујемо", упозорио је.
Федоров је критиковао неискоришћени потенцијал и неефикасност украјинске државе, за коју је рекао да функционише са "пет одсто ефикасности".
Федоров тврди да је био покретачка снага кампање напада дроновима којом је Украјина ове године гађала руске залихе горива и војну логистику на окупираном југу Украјине, стварајући проблеме руским снагама на бојишту.
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Напоменуо је да постоји још неколико мјесеци прилике за наставак те операције, чији је циљ да се изолује Крим под руском контролом, прије него што Русија пронађе начин да одговори на украјинску тактику. Та кампања напада била је један од важних фактора који су промијенили процјене о изгледима Украјине у рату.
Федоров је раније изјавио да је успјеху кампање помогла његова одлука да се убрза трошење средстава предвиђених за другу половину 2026. године.
Предсједник Володимир Зеленски, некадашњи Федоровљев политички покровитељ који му је у међувремену постао политички супарник, тврдио је током викенда да је убрзана потрошња оставила рупу од 27 милијарди долара у буџету министарства, за коју Украјина, зависна од помоћи донатора, нема рјешење.
Федоров је рекао да нема представу одакле Зеленском та бројка, те је навео да је његово министарство израдило план потрошње који се ослањао на уштеде остварене новим тендерима за набавку и на међународну помоћ.
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Федоров је навео да је, када је дошао у Министарство одбране, затекао начелнике одјељења који су, на захтјев украјинских одбрамбених компанија, били постављени како би лобирали за њихове интересе.
"До краја године буџетски дефицит према нашем плану износио је око пет милијарди долара и знали смо гдје ћемо пронаћи тај новац. Можда се план промијенио и појавили су се нови пројекти који захтијевају такав буџет", рекао је.
Федоровљев позив на изборе изазвао је негодовање бројних Украјинаца, а анкете досљедно показују низак интерес за одржавање избора током рата. Зеленски је осудио Федоровљев позив на изборе, тврдећи да би они могли да униште Украјину док се она бори против Русије.
Украјина је под ратним стањем од руске инвазије у фебруару 2022. године, а оно из безбједносних разлога забрањује одржавање избора. Зеленски је напоменуо да би стране силе могле да подстичу Федорова на позив за одржавање избора. Федоров је то одлучно демантовао.
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Иако постоје огромни логистички изазови за одржавање избора током рата, Федоров је увјерен да би Украјина пронашла иновативна рјешења. Ипак, рекао је да је прерано говорити о томе да ли ће се кандидовати за предсједника.
У међувремену, Федоров планира да подијели вријеме између настојања да се у Украјини поново омогуће избори и пројеката усмјерених на иновативне војне технологије, укључујући инвестициони фонд за који планира да прикупља капитал током предстојећег путовања у САД.
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