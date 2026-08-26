Вашингтон стеже економски обруч око Ирана, али ас у рукаву има Си Ђинпинг

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Администрација Доналда Трампа најавила је нову кампању економског притиска на Иран, но њена ефикасност зависиће и од Кине, највећег трговинског партнера Техерана и кључног купца иранске нафте.
Амерички министар финансија Скот Бесент ове је седмице представио операцију под називом „Економски парија“ (или „Економски изопштеник“), усмјерену на пресијецање иранских финансијских веза широм свијета.
Свијет
Вашингтон ће наставити нападе ако Техеран ескалира ситуацију због санкција
Међутим, у његовом обраћању није било много детаља о томе како Вашингтон планира појачати притисак на Пекинг, иако Кина увози више од 80 одсто иранске испоруке нафте, и то углавном заобилазним каналима.
Због тога се поставља питање колико далеко Бијела кућа може ићи с притиском на Иран а да притом не угрози крхко трговинско примирје с Кином. Трамп би наредног мјесеца требало да угости кинеског предсједника Си Ђинпинга у Вашингтону, па аналитичари процјењују да обје стране за сада настоје избјећи озбиљнију билатералну ескалацију.
Економија
Милиони ријала за један долар: Иранска валута никада није вриједила мање
Едгард Каган из Центра за стратешке и међународне студије истиче да је сама најава била пажљиво формулисана како не би довела у питање предстојећи самит. Он додаје да је кључно питање постоји ли простор да се Кина подстакне на смањење сарадње с Ираном, а да то у Пекингу не буде доживљено као неприхватљив притисак.
Реагујући на америчке најаве, званични Пекинг је поручио да се сарадња Кине и Ирана одвија „у оквиру међународног права“ те да „не треба бити ометана нити подривана“. Портпарол кинеског Министарства спољних послова Лин Ђијан изјавио је и да ће Кина „помно пратити развој ситуације те предузети све потребне мјере како би одлучно заштитила своја права и интересе“, поновивши противљење „незаконитим једностраним санкцијама“.
Америчко Министарство финансија у понедјељак је увело санкције за готово 60 субјеката повезаних с Ираном, наводећи да су уплетени у нуклеарни и ракетни програм, сајбер-активности те извоз нафте. Међу санкционисаним су и поједине особе те компаније из континенталне Кине и Хонгконга, као и танкер у кинеском власништву који је ове године превозио милионе барела иранске нафте за Кину, пише АП, а преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
13 ч0
Економија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
11
51
11
39
11
33
11
13
11
12
Тренутно на програму