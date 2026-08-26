Нови проблем за Њемачку: "Рејтинг земље могао би да буде угрожен"

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка би могла да изгуби највиши кредитни рејтинг ААА агенције "Стандард енд Пурс" (Standard & Poor's) уколико се њени економски резултати значајно погоршају у односу на пројекције.
"Рејтинг земље могао би да буде угрожен ако економски показатељи Њемачке буду значајно испод наших прогноза", рекао је представник агенције "Ес енд Пи" за "Билд".
Снижавање рејтинга могло би да повећа трошкове задуживања државе, односно камате које Њемачка плаћа на своје обвезнице.
Кредитни рејтинг државе представља процену њене способности да благовремено измирује дугове. Агенција "Ес енд Пи" дугорочне кредитне рејтинге рангира од највишег ААА до најнижег Д. Јавни дуг Њемачке тренутно износи 65,2 одсто бруто домаћег производа, што је изнад границе од 60 одсто предвиђене Мастрихтским критеријумима за земље еврозоне.
Њемачка планира да 2027. године потроши 629 милијарди евра, од чега би се 196,5 милијарди евра финансирало новим задуживањем.
Очекује се и велики раст трошкова сервисирања јавног дуга, са око 30 милијарди евра у 2026. на 81 милијарду евра до 2030. године.
Поређења ради, у 2021. години су ти трошкови износили свега око четири милијарде евра.
Ситуацију додатно отежава слаб економски раст.
Послије две узастопне године пада, њемачка привреда је у 2025. години порасла свега 0,2 одсто, преноси РТ Балкан.
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