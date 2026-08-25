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Русија четврта економија свијета по паритету куповне моћи

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:37

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Руска рубља новац
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Русија је постала четврта највећа економија у свијету и прва у Европи по бруто друштвеном производу (БДП-у), обрачунатом помоћу паритета куповне моћи (ПКМ), произлази из процјене медија за 2026. годину, а на основу прогноза Међународног монетарног фонда.

Према чланку, БДП Русије на основу ПКМ у 2026. години износиће приближно 7,34 билиона долара у међународним доларима. Више на ранг листи су Кина (43,49 билиона долара), Сједињене Америчке Државе (31,82 билиона долара) и Индија (19,14 билиона долара). Јапан, са 6,92 билиона долара, рангиран је на петом мјесту, а Њемачка (6,32 билиона долара) на шестом.

Глобално, Азија ће чинити приближно 49 одсто свјетске економије у 2026. години, на основу прорачуна базираног на паритету куповне моћи (ПКМ).

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ПКМ омогућава поређење производње и услуга између земаља, узимајући у обзир разлике у нивоима цијена. За разлику од номиналног БДП-а, овај прорачун узима у обзир количину робе и услуга које се могу купити за дату количину новца унутар сваке економије.

Раније је замјеник премијера Русије Александар Новак на састанку Савета за стратешки развој и националне пројекте којем је присуствовао предсједник Владимир Путин објавио да је на основу овог показатеља Русија на четвртом мјесту. Он је нагласио да се у посљедњих пет година структура руске економије променила: удио нето извоза се смањио готово три пута, док је домаће тржиште постало главни извор раста.

(спутник србија)

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новац

Свијет

ММФ

куповина

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