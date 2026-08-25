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"Преплавили су тржиште јефтином робом": Трамп разматра нове царине Кини

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:10

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"Преплавили су тржиште јефтином робом": Трамп разматра нове царине Кини
Фото: Tanjug / AP / Damian Dovarganes

Предсједник САД Доналд Трамп иде ка увођењу нових царина од 7,5 одсто Кини, којима би се друга највећа свјетска економија „казнила због преплављивања глобалног тржишта јефтином робом“, наводе три особе упознате са ситуацијом, а пише АП.

Према наводима двоје извора, ријеч је о мјери за коју администрација процјењује да не би угрозила једногодишње трговинско примирје између Вашингтона и Пекинга нити планирани сусрет Трампа и кинеског предсједника Си Ђинпинга крајем септембра. Одлука још није коначна и предсједник би, како тврде упућени, и даље могао промијенити став.

Нова царина представљала би покушај Бијеле куће да заобиђе одлуку Врховног суда САД, који је раније ове године оборио Трампов план за широк пакет високих царина какав није виђен још од тридесетих година прошлог вијека. Након тога је администрација у марту покренула формалне истраге о прекомјерним индустријским капацитетима и правилима о принудном раду у Кини и другим државама.

Још није познато да ли се приближава и одлука у истрагама против других економија које је Вашингтон оптужио за непоштене трговинске праксе, међу њима Европске уније, Јапана, Индије, Мексика, Јужне Кореје, Вијетнама и Тајвана. Бијела кућа и Канцеларија америчког трговинског представника нису одговорили на упите о овим разматрањима.

Кинеска амбасада у Вашингтону саопштила је да економска и трговинска питања треба рјешавати билатералним разговорима, а не једностраним царинским потезима, те одбацила тврдње о прекомјерним капацитетима. Кина је и прошлог мјесеца негирала такве оптужбе, док су њени трговински партнери посљедњих година све више упозоравали на велики производни капацитет у секторима од аутомобила и соларних панела до цемента и челика.

Додатни контекст даје и податак да је кинески трговински суфицит прошле године достигао готово 1,2 билиона долара, уз раст извоза подстакнут слабијом домаћом потражњом. У исто вријеме, америчко Министарство финансија најавило је и нове секундарне санкције земљама које настављају трговину с Ираном, чији је највећи трговински партнер управо Кина, пише АП.

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Тагови :

царине

Доналд Трамп

Кина

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