Подвиг љекара УКЦ-а Српске: Пацијенту са хемофилијом тип А уграђена тотална протеза кољена

Аутор:АТВ редакција
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Хируршки тим Клинике за ортопедију и трауматологију заједно са тимом Клинике за анестезију и интензивно лијечење, те у сарадњи са хематолозима пацијенту са тешким обликом хемофилије А су уградили тоталну протезу кољена што представља веома комплексну хируршку процедуру од изузетног значаја за пацијента.
Због хемофилије, те усљед недостатка фактора коагулације, долази до микрокрварења у зглобовима који се оштећују и долази до развоја деформитета, те ограничења покрета и појаве јаких болова. Све то заједно доводи до значајног смањења квалитета живота ових пацијената поред примарног обољења јер се тешко крећу и онемогућени су за обављање и основних животних потреба. Ријеч је о пацијенту средње животне доби са тешким деформитетом кољена.
Пацијент је прије пријема у Клинику за ортопедију и трауматологију преоперативно обрађен и припремљен у Клиници за хематологију као и Клиници за анестезију и интензивно лијечење. Пацијент је све вријеме био под сталним надзором свих љекара који су учествовали у лијечењу. Постоперативни ток је протекао уредно, пацијент је одређено вријеме био у Клиници за ортопедију и трауматологију гдје је имао сталну његу од стране сестара и техничара као и адекватан физикални третман који је специфичан код оваквих пацијената. Након извјесног времена пацијент се вратио на посао и својим свакодневним обавезама.
Оперативни тим су чинили : др Владимир Анђић, оператер, др Срђан Мацановић и др Слободан Марјановић асистенти. У сали инструментари су били Дајана Иџан, Јелица Ристић и Игор Кајтаз, а др Драган Шврака, анестезиолог и др Данијела Мандић ,хематолог, саопштили су из УКЦ-а Српске.
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