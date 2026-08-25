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Подвиг љекара УКЦ-а Српске: Пацијенту са хемофилијом тип А уграђена тотална протеза кољена

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 12:25

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Велики успјех љекара Универзитетског клиничког центра Републике Српске. Уграђена тотална протеза кољена пацијенту са хемофилијом тип А
Фото: Ustupljena fotografija

Хируршки тим Клинике за ортопедију и трауматологију заједно са тимом Клинике за анестезију и интензивно лијечење, те у сарадњи са хематолозима пацијенту са тешким обликом хемофилије А су уградили тоталну протезу кољена што представља веома комплексну хируршку процедуру од изузетног значаја за пацијента.

Због хемофилије, те усљед недостатка фактора коагулације, долази до микрокрварења у зглобовима који се оштећују и долази до развоја деформитета, те ограничења покрета и појаве јаких болова. Све то заједно доводи до значајног смањења квалитета живота ових пацијената поред примарног обољења јер се тешко крећу и онемогућени су за обављање и основних животних потреба. Ријеч је о пацијенту средње животне доби са тешким деформитетом кољена.

УКЦ љекар
УКЦ љекар
Ustupljena fotografija

Пацијент је прије пријема у Клинику за ортопедију и трауматологију преоперативно обрађен и припремљен у Клиници за хематологију као и Клиници за анестезију и интензивно лијечење. Пацијент је све вријеме био под сталним надзором свих љекара који су учествовали у лијечењу. Постоперативни ток је протекао уредно, пацијент је одређено вријеме био у Клиници за ортопедију и трауматологију гдје је имао сталну његу од стране сестара и техничара као и адекватан физикални третман који је специфичан код оваквих пацијената. Након извјесног времена пацијент се вратио на посао и својим свакодневним обавезама.

Оперативни тим су чинили : др Владимир Анђић, оператер, др Срђан Мацановић и др Слободан Марјановић асистенти. У сали инструментари су били Дајана Иџан, Јелица Ристић и Игор Кајтаз, а др Драган Шврака, анестезиолог и др Данијела Мандић ,хематолог, саопштили су из УКЦ-а Српске.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

Подвиг љекара УКЦ-а

хемофилија тип А

уградња протезе

болница

љекари

лијечење

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