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Општина у Српској даје родитељима првачића 300 КМ

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:11

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Костајница општина Република Српска
Фото: YouTube/printscreen

Начелник општине Костајница Никола Јањетовић уручио је рјешења о додјели једнократне помоћи од по 300 КМ родитељима 28 будућих првачића.

Јањетовић је изјавио новинарима да је ријеч о једној од мјера пронаталитетне политике Општинске управе Костајница.

"Општина је до сада издвајала средства за набавку уџбеника, а сада издвајамо и по 300 КМ за сваког ученика који уписује први разред основне школе у Костајници. Сматрамо да је то, уз набавку уџбеника, мјера која ће значајно помоћи кућним буџетима родитеља", рекао је данас Јањетовић.

Он је подсјетио да је општина ове године обезбиједила и 10.000 КМ за набавку уџбеника за ученике осмог и деветог разреда, док је набавку уџбеника за ученике од првог до седмог разреда финансирала Влада Републике Српске.

Према његовим ријечима, за демографске мјере ове године биће издвојено око 550.000 КМ, што представља око 10 одсто општинског буџета.

Јањетовић је напоменуо да је општина Костајница носилац пројекта санације Основне школе "Петар Мећава", који финансира Влада Републике Српске износом од 200.000 КМ.

"Надам се да ће до краја седмице бити расписан тендер, а по завршетку процедуре почеће замјена столарије. То је један дио радова, док сљедеће године очекујемо други дио средстава за рјешавање проблема крова и других недостатака. Остало је још да се санира један тоалет, а котловница је већ санирана. Мислим да ће све ово значајно допринијети функционалности школе", навео је Јањетовић.

На подручју општине Костајница 2024. године рођено је 26 дјеце, прошле године 33, док је од почетка ове године до 15. августа на свијет дошло 28 новорођенчади, преноси Срна.

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Тагови :

Костајница

финансијска подршка

Родитељи

првачићи

Никола Јањетовић

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