Заоштрава се: Канада пријети да ће обуставити испоруке електричне енергије САД

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Премијер канадске покрајине Онтарио Даг Форд запријетио је да ће обуставити испоруке електричне енергије и критичних сировина Сједињеним Америчким Државама уколико предсједник Доналд Трамп настави да ескалира трговински рат са Канадом, што је изазвало оштар одговор Трампа.
Размјена оштрих ријечи услиједила је неколико сати након што је Трамп објавио да ће царине на канадске аутомобиле, камионе, ауто-дијелове и челик од 1. јануара 2027. године порасти на 50 одсто.
Економија
Пропали преговори: Вашингтон увео царине Канади од 50 одсто
Тај потез уследио је након пропасти трговинских преговора прошле недјеље и одвојене царине од 50 одсто, која је у суботу ступила на снагу за око 20 милијарди долара вриједан канадски увоз.
„Све је на столу. Учинићу све што је потребно“, рекао је Форд у понедјељак, наводећи да би Онтарио могао да повећа цијене електричне енергије или потпуно обустави њен извоз.
„Ми снабдјевамо струјом 1,5 милиона домаћинстава и предузећа“, додао је он, упозоравајући да, ако Трамп настави да покушава да уништи канадску производњу, „боље да набави велики број батерија“.
Трамп је узвратио на својој друштвеној мрежи „Истина“, одбацивши Фордове коментаре као „празне пријетње“ и лично нападајући премијера Онтарија, прије него што је канадским лидерима поручио да „се доведу у ред“.
„Неко би требало да натјера ове кловнове да се ‘доведу у ред’, иначе ће посљедице по Канаду бити далеко ГОРЕ!“, написао је Трамп, поново називајући канадског премијера Марка Карнија „гувернером Карнијем“. Он је навео да су САД „далеко веће, богатије и јаче“ и истакао да Канада „не би могла да опстане“ без свог јужног сусједа.
Канада је убједљиво највећи страни снабдјевач САД електричном енергијом, иако је укупна зависност на нивоу цијеле земље релативно мала. Подаци Америчке управе за енергетске информације показују да су САД 2025. године увезле око 24,5 терават-часова електричне енергије из Канаде, док су назад извезле око 16 терават-часова, што значи да нето зависност износи 0,2 одсто укупне потрошње електричне енергије у САД.
Међутим, зависност је знатно израженија у пограничним савезним државама, попут Њујорка, Мичигена и Минесоте, гдје стабилно снабдијевање канадском електричном енергијом може бити посебно важно у периодима највеће потрошње, пише Спутњик.
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