Изгубљен још један живот: Младић (25) погинуо након удара "мерцедеса" у дрво

Аутор:АТВ редакција
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Млади Д. Ђ. изгубио је живот на лицу мјеста на путу између Доњег Адровца и Трњана, а сумња се да су несрећи кумовали алкохол и употреба мобилног телефона, речено је за "Телеграф.рс".
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ око 20.45 часова на путу између села Доњи Адровац и Трњана, на територији општине Алексинац, живот је изгубио двадесетпетогодишњи Д. Ђ.
До трагедије је дошло када је Д. Ђ., управљајући аутомобилом марке "мерцедес Е190", из за сада неутврђених разлога изгубио контролу над возилом. Аутомобил је слетио са коловоза у десну страну и силовито ударио у дрво поред пута. Од силине удара, младић је задобио фаталне повреде и преминуо на лицу мјеста.
Полиција је на мјесту несреће обавила увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове трагедије, а наложена је и обдукција тијела страдалог.
Према незваничним информацијама из истраге, сумња се да је Д. Ђ. у тренутку удеса возио под дејством алкохола, као и да је непосредно прије губитка контроле над аутомобилом користио мобилни телефон.
Подаци прикупљени током истраге и налаз обдукције расветлиће тачне узроке који су довели до губитка још једног младог живота на путевима у Србији.
(Телеграф)
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