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Преминула дјевојчица (5) повријеђена у саобраћајној несрећи: Аутомобил је покосио на тротоару са мајком и братом

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 09:33

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Преминула дјевојчица (5) повријеђена у саобраћајној несрећи: Аутомобил је покосио на тротоару са мајком и братом
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Петогодишња дјевојчица, која је повређена у саобраћајној несрећи у Краљеву, када је аутомобил излетио са коловоза и на тротоару ударио неколико пјешака, преминула је у Дечијој универзитетској клиници у Тиршовој.

Друго дијете, старо годину и по дана, са тешким телесним повредама пребачено у Београд.

Дијете старо пет година подлегло је повредама, након што је јутрос пребачено из Краљева у Универзитетску дечију клинику Тиршова, потврдила је за РТС директорка краљевачке Опште болнице "Студеница" Мирјана Крчевинац.

Друго дијете, дечак стар годину и по дана, такође је пребачено у Београд, са тешким телесним повредама главе и екстремитета.

Несрећа се догодила синоћ у 19 часова, када је аутомобил излетео са коловоза у Улици Четвртог краљевачког батаљона у Краљеву и на тротоару ударио неколико пјешака.

Међу повређенима су били мајка са бебом у колицима и старијим дјететом. Мајка дјеце је са тешким телесним повредама збринута у Здравственом центру "Студеница" у Краљеву.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Србија

преминула дјевојчица

Дијете

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