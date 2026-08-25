Преминула дјевојчица (5) повријеђена у саобраћајној несрећи: Аутомобил је покосио на тротоару са мајком и братом

Аутор:АТВ редакција
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Петогодишња дјевојчица, која је повређена у саобраћајној несрећи у Краљеву, када је аутомобил излетио са коловоза и на тротоару ударио неколико пјешака, преминула је у Дечијој универзитетској клиници у Тиршовој.
Друго дијете, старо годину и по дана, са тешким телесним повредама пребачено у Београд.
Дијете старо пет година подлегло је повредама, након што је јутрос пребачено из Краљева у Универзитетску дечију клинику Тиршова, потврдила је за РТС директорка краљевачке Опште болнице "Студеница" Мирјана Крчевинац.
Друго дијете, дечак стар годину и по дана, такође је пребачено у Београд, са тешким телесним повредама главе и екстремитета.
Несрећа се догодила синоћ у 19 часова, када је аутомобил излетео са коловоза у Улици Четвртог краљевачког батаљона у Краљеву и на тротоару ударио неколико пјешака.
Међу повређенима су били мајка са бебом у колицима и старијим дјететом. Мајка дјеце је са тешким телесним повредама збринута у Здравственом центру "Студеница" у Краљеву.
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