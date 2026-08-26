Рубио: Вашингтон не планира нове нападе на Иран

Аутор:АТВ редакција
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Државни секретар САД Марко Рубио изјавио је да Вашингтон не планира нове нападе на Иран у скорије вријеме, јер жели да се усредсреди на друга средства вршења притиска на Техеран, пише портал "Аксиос".
У извјештају се наводи да је Рубио министрима спољних послова бројних земаља рекао да САД не планирају да се враћају већим борбеним операцијама, али да не искључује могућност да Вашингтон узврати уколико Иран први нападне.
Неименовани амерички званичници рекли су "Аксиосу" да ће се Вашингтон усредсредити на вршење притиска санкцијама и поморском блокадом, као и изношењем до сада највећих количина нафте из Ормуског мореуза.
Један званичник навео је да се очекује да таква политика потраје барем до завршетка избора у Конгресу САД у новембру, пренио је ТАСС.
Он је додао да САД тренутно не преговарају са Ираном, јер вјерују да би притисак могао да натјера Иранце да се врате за преговарачки сто, преноси Срна.
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