Logo

Рубио: Вашингтон не планира нове нападе на Иран

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 08:04

Коментари:

0
Рубио: Вашингтон не планира нове нападе на Иран
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Државни секретар САД Марко Рубио изјавио је да Вашингтон не планира нове нападе на Иран у скорије вријеме, јер жели да се усредсреди на друга средства вршења притиска на Техеран, пише портал "Аксиос".

У извјештају се наводи да је Рубио министрима спољних послова бројних земаља рекао да САД не планирају да се враћају већим борбеним операцијама, али да не искључује могућност да Вашингтон узврати уколико Иран први нападне.

Неименовани амерички званичници рекли су "Аксиосу" да ће се Вашингтон усредсредити на вршење притиска санкцијама и поморском блокадом, као и изношењем до сада највећих количина нафте из Ормуског мореуза.

Један званичник навео је да се очекује да таква политика потраје барем до завршетка избора у Конгресу САД у новембру, пренио је ТАСС.

Он је додао да САД тренутно не преговарају са Ираном, јер вјерују да би притисак могао да натјера Иранце да се врате за преговарачки сто, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марко Рубио

Вашингтон

Америка

Иран

Техеран

Ормуски мореуз

Коментари (0)

Више из рубрике

Кремљ открио разлог посјете шефа ЦИА Москви

Свијет

Кремљ открио разлог посјете шефа ЦИА Москви

4 ч

1
Ротација

Свијет

Дјеца украла ауто вриједан 220.000 долара, па изазвала саобраћајну несрећу! Погинули бака и њен партнер

4 ч

0
Џон Ретклиф, директор америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА)

Свијет

Све обавијено велом тајне: Шта је директор ЦИА-е тајно радио у Москви

4 ч

0
Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Свијет

Упао на вечеру и убио осам чланова своје породице: „Тражили су да се исели“

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

56

Веће плате за 1.164 запослена у Судској полицији и казнено-поправним заводима Српске

11

51

Још три дана до петог "Борик баскет 3x3": Спортски спектакл уз хуманитарни програм

11

39

Возио се скутером и нестао: Пронађен неколико сати касније хипотермичан

11

33

Њемачка банка финансирала један од највећих бордела у Европи: Сада је под истрагом

11

13

Упозорење за грађане: Настављају се врућине, температурни пик у петак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима