Упао на вечеру и убио осам чланова своје породице: „Тражили су да се исели“

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је у недјељу, током породичне вечере у кући у Билингсу, у америчкој савезној држави Монтана, убио осам чланова своје породице, међу којима је било четворо дјеце.
Његови родитељи присилили су га да се исели из куће само неколико седмица прије масакра, изјавио је за Асошијетед прес један члан породице.
Бред Ајрленд, чија су бивша супруга и двоје дјеце били међу убијенима, идентификовао је нападача као 44-годишњег Алана Смита. Смитови родитељи, који су такође убијени, тражили су од њега да се исели, али се он у недјељу вратио у кућу и отворио ватру, изјавио је Ајрленд.
Жртве су припадале четири генерације породице: најстарија је била прабака у деведесетим годинама, док је најмлађа била седмогодишња дјевојчица. Те податке објавила је Џенифер Мерсер, комшиница и породична пријатељица, која је покренула интернетску акцију прикупљања новца за трошкове сахране и друге издатке те је добила дозволу породице да их објави.
Полиција је саопштила да је у недјељу увече стигла на адресу и чула пуцњаву која је долазила из задњег дијела куће, непосредно прије него што је зграда потпуно изгорјела. Истражитељи су у уторак потврдили да је било осам жртава, међу којима четворо дјеце, те да је осумњичени задобио простријелну рану коју је сам себи нанио и да је касније преминуо.
Бред Ајрленд потврдио је да су га истражитељи обавијестили да се Алан Смит упуцао. Међу убијенима су били Ајрлендова бивша супруга Меган Гекијер и њихово двоје дјеце, 13-годишњи Овен Ајрленд и седмогодишња Клои Ајрленд. Убијено је и двоје дјеце Меган Гекијер из њеног садашњег брака, 15-годишњи Ландон Гекијер и 12-годишња Шарлот Гекијер.
Ајрленд је испричао да је Смит годинама живио с родитељима, све док га они прије неколико седмица нису замолили да се исели. У недјељу увече неочекивано се вратио у кућу, у којој се породица Смит окупила на својој седмичној породичној вечери.
Ајрленд је рекао да је Алан Смит убио своју баку, родитеље, млађу сестру и четворо дјеце, а потом запалио кућу. Нагласио је да је Смит покушао да побјегне, али су га у томе спријечили полицијски службеници.
„Било је много знакова упозорења и многи су људи говорили о томе. Нико није слушао“, изјавио је Ајрленд, који живи у Аризони.
Алан Смит студирао је на Универзитету Источни Вашингтон, али није успио да пронађе посао нити да га задржи. Претрагом казнених евиденција у Монтани и Вашингтону није пронађен податак да је Алан Смит икада био ухапшен или оптужен за кривично дјело. Ајрленд је рекао да, колико је њему познато, Алан Смит никада није био физички насилан, иако је знао да буде вербално агресиван.
„Једино што знамо јесте да је Шарлот била хероина. Позвала је хитну службу и покушала да спасе своју породицу. То је оно што породица жели да се зна“, поручила је Мерсер, комшиница и породична пријатељица.
Породицу је описала као „веома брижну и повезану“ те је рекла да су се сва дјеца добро слагала, а да су њихови родитељи остали у добрим односима и након развода.
„Мислим да је цијела наша заједница схрвана, чак и људи који нису познавали ниједну од жртава“, напоменула је Мерсер.
Дејвид Хилер, комшија који живи три куће даље, рекао је да је нешто послије 18 часова у недјељу чуо звук за који је помислио да је ватромет. Није томе придавао велику важност све док га други комшија није назвао и упозорио на пуцњаву у слијепој улици.
Хилер је потом изашао из куће и затекао полицајце у тактичкој опреми како се заклањају иза возила, неки с дугим цијевима, док се из куће дизао густ црни дим.
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