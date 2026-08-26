Трагедија у Пакистану: Страдало 15 беба

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 15 беба страдало је у пожару који је избио у болници у Исламабаду, јавила је локална телевизија.
Пожар је избио у болници Пакистанског института медицинских наука (ПИМС), а према наводима телевизије Гео ТВ, изазвао га је квар у системима климатизације, пренио је Ројтерс.
На гинеколошком одјељењу у тренутку избијања пожара било је 16 новорођенчади, од којих је једно спасено.
Пожар је избио око два сата пре објављивања извештаја, а у болници су у току операције хлађења.
(РТС)
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