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Трагедија у Пакистану: Страдало 15 беба

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:06

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Трагедија у Пакистану: Страдало 15 беба
Фото: Tanjug/AP/Anjum Naveed

Најмање 15 беба страдало је у пожару који је избио у болници у Исламабаду, јавила је локална телевизија.

Пожар је избио у болници Пакистанског института медицинских наука (ПИМС), а према наводима телевизије Гео ТВ, изазвао га је квар у системима климатизације, пренио је Ројтерс.

На гинеколошком одјељењу у тренутку избијања пожара било је 16 новорођенчади, од којих је једно спасено.

Пожар је избио око два сата пре објављивања извештаја, а у болници су у току операције хлађења.

(РТС)

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Тагови :

Исламабад

пожар

Пакистан

бебе

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