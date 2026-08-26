Ђоковић и Сабаленка одмах испали са УС Опена

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић и Арина Сабаленка већ на првој препреци су окончали наступ на УС Опену у конкуренцији мјешовитих парова. Њих су послије преокрета савладали Катерина Синијакова из Чешке и Британац Хенри Патен.
Резултат је био 1:4, 4:2, 10:2 у корист Синијакове и Патена, најбољих дубл играча данашњице у женској, односно мушкој конкуренцији.
Све о овом дуелу могли се да пратите у БЛОГ УЖИВО Спорт клуба (скролујте доле).
Синијакова и Патен ће имати веома познате противнике и у наредној рунди. У четвртфиналу ривали ће им бити (брачни) пар Елина Свитолина – Гаел Монфис.
Имају за чиме да жале Ђоковић и Сабаленка јер су на старту дуела играли знатно боље и погађали готово све. Освојили су први сет прилично доминантно, а на исти начин су кренули и у другом сету.
Имали су брејк предности при вођству 2:1, али тада је услиједио велики пад. Три гема заредом освојили су Чехиња и Британац, а у супертајбрејку су били апсолутно надмоћни.
Сасвим је јасно да ни Новаку, ни Сабаленки приоритет у овом тренутку није микс-дубл, већ шансе које имају у турнирима сингла. Ђоковић (39) ће покушати да искористи одсуство Јаника Синера и приближи се 25. гренд слем титулу колико год је то могуће. Са друге стране, Белорускиња је у веома лошој форми у 2026. години, али и даље држи прво мјесто WTA листе. Ова 28-годишњакиња је двострука узастопна шампионка на Флашинг Медоузу.
Овај турнир игра се по правилима која су другачија у односу на класичне мечеве АТП и WTA тура. Сет осваја комбинација која прва дође до четири гема, а у гемовима се не игра на разлику.
Уколико резултат буде 1-1, као што је то био случај у овом дуелу, игра се супертајбрејк. Меч тада добија први пар који освоји 10 поена.
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