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Ђоковић и Сабаленка одмах испали са УС Опена

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 08:10

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Ђоковић и Сабаленка одмах испали са УС Опена
Фото: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Новак Ђоковић и Арина Сабаленка већ на првој препреци су окончали наступ на УС Опену у конкуренцији мјешовитих парова. Њих су послије преокрета савладали Катерина Синијакова из Чешке и Британац Хенри Патен.

Резултат је био 1:4, 4:2, 10:2 у корист Синијакове и Патена, најбољих дубл играча данашњице у женској, односно мушкој конкуренцији.

Све о овом дуелу могли се да пратите у БЛОГ УЖИВО Спорт клуба (скролујте доле).

Синијакова и Патен ће имати веома познате противнике и у наредној рунди. У четвртфиналу ривали ће им бити (брачни) пар Елина Свитолина – Гаел Монфис.

Имају за чиме да жале Ђоковић и Сабаленка јер су на старту дуела играли знатно боље и погађали готово све. Освојили су први сет прилично доминантно, а на исти начин су кренули и у другом сету.

Новак Ђоковић и Арина Сабаленка
Новак Ђоковић и Арина Сабаленка
Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Имали су брејк предности при вођству 2:1, али тада је услиједио велики пад. Три гема заредом освојили су Чехиња и Британац, а у супертајбрејку су били апсолутно надмоћни.

Сасвим је јасно да ни Новаку, ни Сабаленки приоритет у овом тренутку није микс-дубл, већ шансе које имају у турнирима сингла. Ђоковић (39) ће покушати да искористи одсуство Јаника Синера и приближи се 25. гренд слем титулу колико год је то могуће. Са друге стране, Белорускиња је у веома лошој форми у 2026. години, али и даље држи прво мјесто WTA листе. Ова 28-годишњакиња је двострука узастопна шампионка на Флашинг Медоузу.

Овај турнир игра се по правилима која су другачија у односу на класичне мечеве АТП и WTA тура. Сет осваја комбинација која прва дође до четири гема, а у гемовима се не игра на разлику.

Уколико резултат буде 1-1, као што је то био случај у овом дуелу, игра се супертајбрејк. Меч тада добија први пар који освоји 10 поена.

(Спортклуб)

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Тагови :

УС Опен

Новак Ђоковић

Арина Сабаленка

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