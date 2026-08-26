Карлос Алкараз открио како се осјећао на терену послије првог меча од априла

Аутор:АТВ редакција
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Карлос Алкараз вратио се на терен послије више од четири мјесеца паузе, и то на спектакуларан начин – у микс дублу на УС Опену заиграо је заједно са Сереном Вилијамс.
Шпанац и америчка тениска легенда савладали су у првом мечу Ерин Роутлиф и Лојда Гласула са 5:3, 4:1, али су потом у четвртфиналу поражени од Белинде Бенчић и Флавија Коболија са 4:5, 1:4.
Ипак, резултат је овог пута био у другом плану. За Алкараза је најважније било да се послије дуге паузе поново нађе на терену, а повратак је учинио још посебнијим чињеницом да је партнерка била управо Серена Вилијамс.
"Стварно се осјећам феноменално. Иако смо изгубили, чињеница да сам играо са Сјереном је невјероватан осјећај", рекао је Алкараз послије меча.
Шпанац није крио ни колико је био нервозан пред први меч са Сереном.
"Сви су могли да виде колико сам био нервозан. Направио сам дуплу грешку већ на првом поену. Био сам стварно, стварно нервозан", признао је Алкараз.
(телеграф)
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