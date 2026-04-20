Алкараз и Сабаленка добитници награде "Лауреус"

Шпански тенисер Карлос Алкараз добитник је престижне награде "Лауреус" за најбољег спортисту свијета у прошлој години, а добитник овог признања у женској конкуренцији је бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка.
Свечана церемонија проглашења побједника одржава се вечерас у Мадриду, а један од домаћина је и најбољи српски тенисер Новак Ђоковић који је ову награду добио пет пута у каријери.
Алкараз је четврти тенисер у историји који је добио признање "Лауреус" послије Ђоковића, Роџера Федерера и Рафаела Надала.
Осим Алкараза, у најужем избору за најбољег спортисту свијета у 2025. години били су шведски атлетичар Арманд Дуплантис, италијански тенисер Јаник Синер, словеначки бициклиста Тадеј Погачар, фудбалер "Пари Сен Жермена" и репрезентативац Француске Усман Дебеле и свјетски првак у Мото ГП шампионату Шпанац Марк Маркез.
Бјелорускиња Арина Сабаленка тренутно је прва тенисерка свијета, прошле године освојила је Вимблдон, а већ дуго је неприкосновена на врху ВТА листе.
Сабаленка је прва тенисерка која је освојила "Лауреисов" трофеј од 2018. године, када је неприкосновена била Серена Вилијамс.
За најбољег младог спортисту проглашен је фудбалер "Барселоне" Ламин Јамал који има само 18 година, али је већ један од најквалитетнијих фудбалера на свијету.
Награду "Лауреус" за тим године добио је Фудбалски клуб "Пари Сен Жермен".
Специјално признање за инспирацију у спорту припало је некадашњем њемачком фудбалеру Тонију Кросу.
Награду "Спорт за добро" понијела је невладина организација за развој спорта "Футбол Мас" из Чилеа.
Легендарна румунска атлетичарка Нађа Команечи добитница је трофеја за животно дјело, пише Срна.
