Новак Ђоковић не игра ни у Мадриду

Српски тенисер Новак Ђоковић званично је саопштио да неће учествовати на овогодишњем Мастерсу у Мадриду.
Доста се спекулисало о томе да ли ће Ђоковић играти на другом шљакастом Мастерсу ове сезоне, а ситуацију је подгријало то што је виђен како тренира у Марбељи, али и што се појавио на утакмици Реала и Звезде у Мадриду. Међутим, ове сезоне ће и дефинитивно пропустити Мадрид, како и сам саопштио на свом Инстаграм сторију.
"Мадриде, нажалост не могу да се такмичим ове године. Радим на опоравку како бих се вратио што пре. Видимо се ускоро", написао је Ђоковић.
Ђоковић је у три наврата подизао пехар на турниру у Мадриду (2011, 2016, 2019). Прошле године је елиминисан у другом колу, а на два турнира прије тога није учествовао.
Што се тиче ове такмичарске године, Новак је учествовао само на два турнира – на Аустралијан опену, где је стигао до финала у којем је поражен од Карлоса Алкараса, и на мастерсу у Индијан Велсу. Потом је отказао учешће на мастерсима у Мајамију и Монте Карлу, преноси б92.
