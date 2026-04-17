Каран уручио одликовање Јелени Бухач Радојчић - хероини Јасеновца

17.04.2026 12:22

Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручује одликовање Јелени Бухач Радојчић, свједоку голготе и преживјелој хероини концентрационог логора Јасеновац.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је данас у Бањалуци одликовање Јелени Бухач Радојчић, свједоку голготе и преживјелој хероини концентрационог логора Јасеновац.

Биће одржана и премијера филма "Посљедњи свједок" који говори о њеном животу.

Филм "Посљедњи свједок" биће премијерно приказан поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској.

Јелена Бухач Радојчић преживјели је логораш Старе Градишке, по чијој животној причи је настао сценарио за играни филм "Дара из Јасеновца".

