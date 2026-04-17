Дојаве о подметнутим бомбама у тржним центрима и школама у Црној Гори

Црногорска полиција предузима хитне противдиверзионе мјере и прегледе објеката након дојава да су постављене екслозивне направе у два тржна центра у Подгорици и једном у Будви, те у неколико школа у Никшићу.
Управа полиције обавијештена је јутрос да је на више адреса, међу којима и медијских кућа у Црној Гори, стигао мејл у којем се наводи да су у два тржна центра у Подгорици преко пута насеља Сити кварт и у тржном центру у Будви у Медитеранској улици постављене експлозивне направе које ће бити активиране.
Полиција је обавијештена и да је на мејл адресе образовних установа стигао мејл у којем се наводи да су експлозивне направене постављене и у неколико школа у Никшићу постављене, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Полицијски службеници су о свему упознали надлежна тужилаштва и предузимају хитне противдиверзионе мјере и прегледе ових објеката, о чијем ће исходу јавност бити упозната по завршетку ових активности.
