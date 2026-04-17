Мушкарац ухапшен након што је напао жену у трамвају

Припадници МУП-а КС ухапсили су мушкарца који је напао жену јуче у трамвају.
Према незваничним информацијама, он ју је напао јер му је засметала мачка у транспортеру.
Како је потврђено из МУП-а, нападач је 43-годишњак који је у тренутку напада био пијан.
“Дана 16.04.2026. године у 22,20 сати, полицијски службеници ПУ Ново Сарајево лишили су слободе М.Ф., рођен 1983. године у Сарајеву, настањен на Илиџи, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Насилничко понашање.
Именовани се сумњичи да је поменутог дана у 15,25 сати, у трамвају, на трамвајском стајалишту Ченгић-Вила, физички напао женску особу, нанијевши јој лакше тјелесне повреде констатоване од стране љекара у КЦУС.
Извршеним алкотестирањем код 43-годишњака је утврђено присуство од 1,98 промила алкохола у организму. Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени је предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС и над њим се врши криминалистичка обрада.”
(Црна-Хроника)
