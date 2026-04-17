Мушкарац ухапшен након што је напао жену у трамвају

17.04.2026 12:01

Припадници МУП-а КС ухапсили су мушкарца који је напао жену јуче у трамвају.

Према незваничним информацијама, он ју је напао јер му је засметала мачка у транспортеру.

врбас стабла кастел врба

Бања Лука

Стручњаци на мјесту "екоцида": Пријаве су поднесене, тражимо кривичну одговорност

Како је потврђено из МУП-а, нападач је 43-годишњак који је у тренутку напада био пијан.

“Дана 16.04.2026. године у 22,20 сати, полицијски службеници ПУ Ново Сарајево лишили су слободе М.Ф., рођен 1983. године у Сарајеву, настањен на Илиџи, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Насилничко понашање.

Именовани се сумњичи да је поменутог дана у 15,25 сати, у трамвају, на трамвајском стајалишту Ченгић-Вила, физички напао женску особу, нанијевши јој лакше тјелесне повреде констатоване од стране љекара у КЦУС.

Фризер, коса

Стил

Топ пет фризура за љето: Стилисти тврде да бришу године

Извршеним алкотестирањем код 43-годишњака је утврђено присуство од 1,98 промила алкохола у организму. Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени је предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС и над њим се врши криминалистичка обрада.”

(Црна-Хроника)

Прочитајте више

Жена туче мужа цвијећем у биоскопу

Љубав и секс

Затекла мужа у биоскопу са љубавницом, па услиједио хаос

1 ч

0
Сузана Манчић гостује у емисији

Сцена

Сузана Манчић продала стан за 500.000 евра, борави у кући без струје и воде

1 ч

0
Република Српска добија још један град

Градови и општине

Република Српска добија још један град

1 ч

2
Црна кокошка стоји на земљи, са главом благо окренутом на једну страну.

Занимљивости

Кокошка залутала усред ноћи, па једним потезом одушевила свијет

1 ч

0

Више из рубрике

Лажна дојава о бомбама у школама

Хроника

Лажна дојава о бомбама у школама

2 ч

0
Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

Хроника

Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Од‌јекнула снажна детонација: Дигнут у ваздух џип познатог MMA борца

2 ч

0
пруга илустрација

Хроника

Пронађено тијело мушкарца на жељезничкој прузи у Станарима

2 ч

0

