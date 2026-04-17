Сузана Манчић продала стан за 500.000 евра, борави у кући без струје и воде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Водитељка и глумица Сузана Манчић продала је луксузни стан у центру Београда, а док траје реновирање новог дома, привремено борави у викендици у Великој Моштаници – без основних услова за живот.
Сузана је стан од 175 квадрата у Улици кнеза Милоша продала за око 500.000 евра, а потом купила нови на Вождовцу, који тренутно уређује.
Док радови не буду завршени, дане проводи у породичној викендици, коју је наслиједила од оца.
Бивше комшије из центра Београда не крију изненађење због њене нагле одлуке да се пресели.
Градови и општине
Република Српска добија још један град
"Има неколико мјесеци како је Сузана отишла одавде и баш нам је жао. Била је дивна комшиница и имала је један од најљепших станова у згради. Чула сам да је добила око пола милиона евра, можда и више", рекла је једна од комшиница.
Додала је да је сав новац од продаје уложила у нови стан, док радови касне.
"Секирам се за њу јер тамо нема ни струје ни воде, не знам како издржава", казала је она.
И други комшија истиче да је одлука дошла изненада.
"Сви смо били у шоку када смо чули да одлази. Рекла је да више не може да издржи буку и загађење у центру", навео је.
Додаје да је дио намјештаја задржала, а дио продала или поклонила, док је клавир оставила у згради.
Сузана је и сама говорила о разлозима пресељења, истичући да јој је градски живот постао оптерећење.
"Мислила сам да се никада нећу преселити из центра града, али почело је да ми смета загађење ваздуха и бука. Донијела сам одлуку у једној секунди и рекла: 'Децо, продајемо стан'", испричала је.
Занимљивости
Кокошка залутала усред ноћи, па једним потезом одушевила свијет
Додала је да сада ужива у миру и тишини, док чека завршетак радова у новом стану.
Иако тренутно живи у скромним условима, Сузана Манчић истиче да јој више пријају мир и природа него убрзани ритам града.
Како каже, најважније јој је да пронађе баланс и квалитет живота, што је био главни разлог за велику промјену, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
15 ч0