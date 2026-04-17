Сузана Манчић продала стан за 500.000 евра, борави у кући без струје и воде

17.04.2026 11:39

Сузана Манчић гостује у емисији
Фото: YouTube/Screenshot/Zena.rs

Водитељка и глумица Сузана Манчић продала је луксузни стан у центру Београда, а док траје реновирање новог дома, привремено борави у викендици у Великој Моштаници – без основних услова за живот.

Продала стан у центру и преселила се

Сузана је стан од 175 квадрата у Улици кнеза Милоша продала за око 500.000 евра, а потом купила нови на Вождовцу, који тренутно уређује.

Док радови не буду завршени, дане проводи у породичној викендици, коју је наслиједила од оца.

Комшије изненађене њеном одлуком

Бивше комшије из центра Београда не крију изненађење због њене нагле одлуке да се пресели.

"Има неколико мјесеци како је Сузана отишла одавде и баш нам је жао. Била је дивна комшиница и имала је један од најљепших станова у згради. Чула сам да је добила око пола милиона евра, можда и више", рекла је једна од комшиница.

Додала је да је сав новац од продаје уложила у нови стан, док радови касне.

"Секирам се за њу јер тамо нема ни струје ни воде, не знам како издржава", казала је она.

Бука и загађење пресудили

И други комшија истиче да је одлука дошла изненада.

"Сви смо били у шоку када смо чули да одлази. Рекла је да више не може да издржи буку и загађење у центру", навео је.

Додаје да је дио намјештаја задржала, а дио продала или поклонила, док је клавир оставила у згради.

Одлуку донијела у једној секунди

Сузана је и сама говорила о разлозима пресељења, истичући да јој је градски живот постао оптерећење.

"Мислила сам да се никада нећу преселити из центра града, али почело је да ми смета загађење ваздуха и бука. Донијела сам одлуку у једној секунди и рекла: 'Децо, продајемо стан'", испричала је.

Додала је да сада ужива у миру и тишини, док чека завршетак радова у новом стану.

Нови почетак далеко од градске вреве

Иако тренутно живи у скромним условима, Сузана Манчић истиче да јој више пријају мир и природа него убрзани ритам града.

Како каже, најважније јој је да пронађе баланс и квалитет живота, што је био главни разлог за велику промјену, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

