Република Српска добија још један град

Република Српска ће, по свему судећи, ускоро постати богатија за још један град, а овај значајан статус требало би да добије општина Фоча.
На дневном реду данашње сједнице Владе Републике Српске, која је почела у десет часова, као друга тачка наћи ће се разматрање Приједлога закона о граду Фоча по хитном поступку.
Ово је једна од укупно педесет три тачке које ће предсједник Владе Саво Минић и његови министри разматрати на свом шестом засједању.
Статус града у Републици Српској тренутно имају Бањалука, Бијељина, Градишка, Дервента, Добој, Зворник, Источно Сарајево, Лакташи, Приједор, Прњавор, Требиње и Теслић. Фоча би тако могла постати тринаеста локална заједница са овим престижним статусом, што би донијело нове могућности за развој и приступ међународним фондовима.
