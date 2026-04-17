АТВ
17.04.2026 11:33

Република Српска добија још један град
Фото: АТВ

Република Српска ће, по свему судећи, ускоро постати богатија за још један град, а овај значајан статус требало би да добије општина Фоча.

На дневном реду данашње сједнице Владе Републике Српске, која је почела у десет часова, као друга тачка наћи ће се разматрање Приједлога закона о граду Фоча по хитном поступку.

Ово је једна од укупно педесет три тачке које ће предсједник Владе Саво Минић и његови министри разматрати на свом шестом засједању.

Статус града у Републици Српској тренутно имају Бањалука, Бијељина, Градишка, Дервента, Добој, Зворник, Источно Сарајево, Лакташи, Приједор, Прњавор, Требиње и Теслић. Фоча би тако могла постати тринаеста локална заједница са овим престижним статусом, што би донијело нове могућности за развој и приступ међународним фондовима.

