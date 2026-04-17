Кокошка залутала усред ноћи, па једним потезом одушевила свијет

Аутор:

АТВ
17.04.2026 11:27

Црна кокошка стоји на земљи, са главом благо окренутом на једну страну.
Фото: Pexels/Fernando Capetillo

Животиње су невјероватно паметне и показују изненађујућу интелигенцију која фасцинира људе.

Пси, мачке, птице, па чак и златне рибице фасцинирају њихове власнике, а многи портали посвећени кућним љубимцима затрпани су мејловима људи који желе да подијеле приче о својим паметним мезимцима.

Нова прича, коју је са читаоцима подијелио Џеролд Кајпер, мјештанин Салем Лејкса из државе Висконсин, показује колико је једна кокошка била мудра и сналажљива.

Како Џеролд каже, у њиховом дворишту живи 27 кока које проводе цео дан у потрази за храном и увече се враћају у топлину и сигурност кокошињца. Ипак, кокошка по имену Полет пропустила је заједнички повратак у кокошињац.

Она је одлутала даље него обично и наишла на закључана врата. Нашавши се напољу, сама у хладној ноћи, Полет је урадила оно што би свака друга паметна кока учинила: закуцала је на врата својих власника.

Џеролдова супруга чула је куцање на улазним вратима куће и изненадила се кад их је отворила, јер је Полет ударала крилом о врата, чекајући да јој домаћини отворе и однесу је у кокошињац.

Кажу да је мозак најпаметнијег пса велики као мандарина или поморанџа, да је мачији мозак величине ораха, али величина мозга није показатељ мање или веће интелигенције.

Многе животиње у најважнијим тренуцима показују да су сналажљивије и виспреније од људи, поготово у ситуацијама које траже брзо реаговање, преноси Телеграф.

