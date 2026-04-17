Лажна дојава о бомбама у школама

Аутор:АТВ
Коментари:0
На адресе неколико школа и институција на подручју града Зенице данас су стигле дојаве о наводно постављеним бомбама због чега су деца евакуисана из школа.
То је за Радио Сарајево потврдила портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић која је рекла да је степен безбједносних провјера подигнут на највиши ниво.
Хроника
"Јутрос је примљен мејл у којем се изражавају одређене пријетње према полицији, школама и другим групама и институцијама града Зенице. У току је евакуација дjеце из школа и прегледи, уз сарадњу са другим агенцијама из надлежности безбједности", додала је Екиновић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Економија
2 ч0