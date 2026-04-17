Пронађено тијело мушкарца на жељезничкој прузи у Станарима

Беживотно тијело мушкарца (76) пронађено је јуче на жељезничкој прузи на релацији Станари – Добој, на подручју општине Станари, саопштено је из ПУ Добој.
Увиђај лица мјеста су обавили полицијски службеници Полицијске станице Станари уз присуство дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Добој, приликом чега је утврђен идентитет лица.
"Беживотно тијело наведеног лица је превезено у Завод за судску медицину у Бањалуци ради вршења обдукције, а полицијски службеници под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Добој настављају рад на утврђивању свих чињеница и околности наведеног догађаја", наводи се у саопштењу.
Покушао подмитити полицију, па завршио иза решетака
