Logo
Large banner

Колапс код Клашница: Судар два возила зауставио саобраћај

Аутор:

АТВ
17.04.2026 09:41

Коментари:

0
Удес два возила у Клашницама.
Фото: Патроле-радари

У мјесту Клашнице код Лакташа догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила.

За сада нема званичних података о евентуално повријеђеним лицима, а више детаља биће познато након завршетка полицијског увиђаја.

Због судара су се на овој веома фреквентној дионици формирале дуге колоне.

policija hrvatska

Регион

Полиција на ногама, стигле дојаве о бомбама у више трговачких центара

Возачима који се крећу из правца Бањалуке ка Лакташима савјетује се максималан опрез, стрпљење, те кориштење алтернативних праваца преко Великог Блашка или старом цестом како би избјегли велика задржавања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Клашнице

саобраћај

Лакташи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полиција на ногама, стигле дојаве о бомбама у више трговачких центара

58 мин

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Словенац пао у Бањалуци, ево шта је све одузето

1 ч

0
Ватрогасци, пожар

Свијет

Радник није добио плату, па запалио фабрику

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Дојава о постављеним бомбама у школама

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Словенац пао у Бањалуци, ево шта је све одузето

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Дојава о постављеним бомбама у школама

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Бачена експлозивна направа на угоститељски објекат у Бијељини

1 ч

0
Аутобус путник

Хроника

Младић избоден ножем у пуном аутобусу: Љекари му се боре за живот

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

27

Покушао подмитити полицију, па завршио иза решетака

10

27

Фицо: Руси клече само када вежу пертле

10

25

Превозници у Црној Гори планирају нову граничну блокаду саобраћаја

10

15

Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

10

15

Влада Српске о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner