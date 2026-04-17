Радник није добио плату, па запалио фабрику

Аутор:АТВ
Коментари:0
Запослени логистичке фирме оптужен да је изазвао пожар који је уништио робу вриједну више од 500 милиона долара и зграду од преко 100 милиона, док је у објекту било најмање 20 људи.
У једном од највећих индустријских пожара у Јужној Калифорнији у посљедње вријеме, власти тврде да је радник логистичке компаније намјерно запалио огромно складиште и потом се тиме хвалио, остављајући за собом штету која се мјери стотинама милиона долара и покрећући озбиљна питања о мотивима и безбједности на радном мјесту.
Мушкарац оптужен да је снимио себе како пали складиште од 1,2 милиона квадратних стопа у Јужној Калифорнији раније ове недјеље, наводно се приватно хвалио тим дјелом након што га је починио, саопштили су федерални тужиоци.
Чамел Абдулкарим (29) из Хајленда суочава се са савезним и државним оптужбама у вези са пожаром који је у уништио складиште папирне робе компаније Kimberly-Clark у Онтарију, што је изазвало масовну интервенцију ватрогасаца са шест узбуна. Требало је да се појави пред судом у округу Сан Бернардино ради изјашњавања о кривици, али је рочиште одложено због неоткривених здравствених разлога.
Полиција је идентификовала Абдулкарима као запосленог у компанији НФИ Индустриес, логистичкој фирми која сарађује са произвођачем папира. На снимку објављеном на друштвеним мрежама види се како особа пали палете тоалет папира уз речи: "Требало је да нас боље плате.“
Први помоћник америчког тужиоца Бил Есејли рекао је да је Абдулкарим у телефонском разговору са пријатељем упоредио себе са Луигијем Манђонеом, који је оптужен за убиство извршног директора компаније UnitedHealthcare, Брајана Томпсона, у децембру 2024. године, пише Каматица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Тренутно на програму