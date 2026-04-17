Наоружани пљачкаши држали 25 талаца у банци

АТВ
17.04.2026 08:24

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Наоружани пљачкаши држали су 25 људи као таоце у банци у Напуљу два сата, прије него што су побјегли кроз тунел.

Три лопова ушла су у пословницу Crеdit Agricole у јужном италијанском граду у четвртак, 16. априла, око 11.30 сати, узимајући за таоце запосленике и клијенте, који су пуштени од стране полиције неколико сати касније.

"Захваљујући брзој реакцији сви таоци су ослобођени убрзо након 13.30, без озбиљнијих повреда", рекао је у саопштењу Мишел ди Бари, префект Напуља.

Хитне службе разбиле прозоре

Хитне службе разбиле су прозоре како би ушле у банку на тргу Piazza Medaglie d’Oro у насељу Аренела у граду, а до тада су пљачкаши већ побјегли, наводно кроз рупу у поду банке и у канализацију.

Мелина Џиновић.webp

Сцена

На Мелининој свадби свира један од омиљених Харисових бендова: Син Кан неће бити на церемонији

Компанија која управља воденом мрежом Напуља врши инспекцију канализационог система, наводи локални медиј Fanpage.it.

Није било јасно да ли су пљачкаши успјели да однесу било какав плијен. Према Фанпагеу, вјерује се да су пљачкаши циљали сефове, а у банци није било готовине.

Таоце закључали

Један од талаца, клијент банке, рекао је да су били закључани у једној просторији.

"Био сам у банци када су ушли; била су дефинитивно тројица. Дошли су и закључали нас, клијенте, запосленике и директора, у једну просторију. Били су наоружани, али нису користили насиље", рекао је.

Пословница Crеdit Agricole у Милану била је мета сличне пљачке 2020. године. У том случају, два наоружана пљачкаша ушла су кроз главни улаз и узела особље за таоце, док су два саучесника ушла кроз сервисни отвор, након што су прошла кроз канализациону мрежу. Банда је украла неколико сефова и потом сви су побјегли кроз одводе.

Прочитајте више

Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Сцена

На Мелининој свадби свира један од омиљених Харисових бендова: Син Кан неће бити на церемонији

2 ч

0
Данас без струје 3.000 потрошача

Градови и општине

Данас без струје 3.000 потрошача

2 ч

0
Смајли

Вицеви

Виц дана: Паметни сат

2 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић на Дипломатском форуму у Анталији

2 ч

0

Више из рубрике

Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

Свијет

Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

3 ч

0
Доктор, хирург, рукавице

Свијет

Доктор умјесто слезине човјеку извадио јетру: Пацијент преминуо на операцијском столу

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Коначно мора да постоји мир

3 ч

0
Ватромет у Либану након примирја које је постигнуто 17.04.2026. године.

Свијет

Почело десетодневно примирје између Либана и Израела

3 ч

0

