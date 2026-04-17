Трамп: Коначно мора да постоји мир

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је, неколико сати након што је ступио на снагу прекид ватре између Либана и Израела, да би за Либан то могао бити "историјски дан", истичући да се дешавају "добре ствари"..
У објави на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је данас изразио наду да ће се либански милитантни покрет Хезболах током, како је навео, "важног периода" понашати одговорно
- Биће то одличан тренутак за њих ако тако ураде. Нема више убијања. Коначно мора да постоји мир - поручио је Трамп.
Десетодневни споразум о прекиду ватре између Израела и Либана, који је Трамп раније најавио, ступио је на снагу у четвртак увече.
Трамп је раније јуче најавио да ће Израел и Либан почети 10-одневни прекид ватре, прецизирајући да ће примирје ступити на снагу у четвртак у 17 часова по источноамеричком, односно у 23 сата по средњоевропском времену.
Либански предсједник Жозеф Аун поздравио је овај споразум, док га је израелски премијер Бењамин Нетанјаху назвао "историјском" приликом за мир.
Хезболах, који подржава Иран и који каже да ће се придржавати споразума - уз услове - наставио је да размјењује ударе са израелским снагама уочи прекида ватре, пренио је BBC.
ИДФ је, пише Тајмс оф Израел, саопштио да је и даље "у стању високе приправности".
