УН позива на истрагу Епстинових фајлова због навода о трговини дјевојчица и жена

Аутор:

АТВ
16.04.2026 22:42

Џефри Епстин
Фото: Таnjug/New York State Sex Offender Registry via AP

Стручњаци Уједињених нација позвали су на одговорност за оптужбе о трговини људима садржане у документима повезаним са покојним осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном. Истовремено, упозорили су на перманентно насиље које произилази из „патријархалних система моћи“, пише агенција Анадолија .

„Дубоко смо забринути због вјеродостојних тврдњи у 'Епштајновим папирима' о систематској трговини младим женама и дјевојчицама ради сексуалне експлоатације и позивамо на потпуну и транспарентну истрагу“, наводи се у њиховом саопштењу.

Докази о деценијама злостављања

У саопштењу се наводи да наводи у досијеима импровизују високе политичаре, јавне личности и водеће свјетске пословне људе. Наглашено је да документи садрже шокантне доказе о трговини дјевојкама и младим женама преко међународних граница, пракси која траје деценијама.

„Комерцијализација и брутализација тијела младих жена и дјевојака, откривене у медијским извјештајима, као и објављивање безличних слика дјеце у јадним и рањивим положајима, морају се објаснити“, рекли су стручњаци.

Неадекватан одговор

Такође су нагласили да је трговина дјецом и младим женама озбиљан злочин и озбиљно кршење људских права. „Дубоко смо забринути што је одговор држава и правосудних власти био потпуно неадекватан - несразмеран хитности и тежини наводних злочина, као и патњи жртава и преживјелих“, рекли су.

У саопштењу се наглашава да неуспјех у обезбјеђивању одговорности одржава „културу некажњивости“ која несразмерно штети женама и дјевојчицама и поткопава принцип једнаке заштите загарантован међународним правом људских права.

Стручњаци су подсјетили да државе имају позитивну обавезу према међународном праву да спрече трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, као и да идентификују, помогну и заштите жртве.

Објављени документи и рецензије

Министарство правде САД објавило је 30. јануара више од три милиона страница докумената, 2.000 видео снимака и 180.000 фотографија у складу са Законом о транспарентности досијеа Епштајна, који је ступио на снагу у новембру прошле године.

Материјали укључују транскрипте велике пороте и истражне досијее, али многе странице су и даље значајно редиговане. Преживјели и породице жртава рекли су да саопштење није испунило законске захтјеве и да је изоставило кључне информације.

Подсјећања ради, покојно осуђени сексуални преступник Џефри Епштајн пронађен је мртав у затвору у Њујорку 2019. године. Извршио је самоубиство док је чекао суђење по федералним оптужбама за трговину малолетним дјевојкама ради сексуалне експлоатације.

