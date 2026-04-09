Огласила се Меланија Трамп: Лажне гласине да престану

Аутор:АТВ
Коментари:0
Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп истакла је данас, обраћајући се из Великог фоајеа Бијеле куће, да лажне гласине које је повезују са покојним сексуалним преступником Џефријем Епстином морају да престану.
"Лажи које ме повезују са осрамоћеним Џефријем Епстином морају да престану данас. Нисам Епстинова жртва", казала је Меланија Трамп и затражила да Конгрес саслуша преживјеле, преноси Ројтерс.
Она је навела да особе које лажу о њој немају етичке стандарде, понизност ни поштовање.
"Не замјерам им незнање, већ одбацујем њихове злонамерне покушаје да окаљају моју репутацију. Никада нисам била пријатељица са Епстином. Доналд и ја смо с времена на вријеме били позивани на исте забаве као и Епстин, јер је преклапање друштвених кругова у Њујорку и Палм Бичу уобичајено", казала је она.
Меланија Трамп је навела да никада није била ни у каквом односу са Епстином или његовом саучесницом Гислејн Мексвел.
"Мој одговор на њен мејл не може да се сматрати било чиме више од обичне кореспонденције. Мој уљудан одговор на њен мејл представља само тривијалну напомену", поручила је прва дама САД.
Она је нагласила да није Епстинова жртва.
"Епстин ме није упознао са Доналдом Трампом. Са својим супругом сам се срела случајно на забави у Њујорку 1998. године. Овај први сусрет је документован у детаљу у мојој књизи Меланија", казала је она.
Према њеним ријечима, први пут се сусрела са Епстином 2000. године на догађају којем су обоје присуствовали.
"У то вријеме га нисам познавала и нисам имала сазнања о његовим криминалним радњама. Годинама се на друштвеним мрежама шире лажне слике и изјаве о Епстину и мени. Будите опрезни у шта вјерујете. Те слике и приче су потпуно нетачне", истакала је Меланија Трамп.
Она је казала да није свједок било којег Епстиновог злочина.
"Моје име се никада није појавило у судским документима, изјавама жртава, депозицијама или ФБИ истрагама у вези са случајем Епстин. Никада нисам имала сазнања о злоупотреби жртава. Нисам била укључена ни у каквој улози. Нисам била учесник, никада нисам била у Епстајновом авиону и никада нисам посетила његово приватно острво", истакла је прва дама САД.
Она је навела да никада није правно оптужена нити осуђена за било који злочин у вези са Епстином, трговином људима, злостављањем малољетника или другим одвратним понашањем.
"Лажне увреде на мој рачун, које долазе од злонамјерних и политички мотивисаних појединаца и субјеката који желе да наруше моје име ради финансијске или политичке користи, морају да престану. Моји адвокати и ја успјешно се боримо против тих неутемељених лажи и наставићемо да чувамо моју репутацију без оклевања", нагласила је Меланија Трамп.
Како је навела, до сада су појединци и компаније, укључујући Даилy Беаст, Јамеса Царвила и ХарперЦоллинс УК, били правно обавезани да јавно извине и повуку своје лажи о њој.
"Сада је вријеме да Конгрес дјелује. Епстин није био сам. Неколико истакнутих мушкараца извршних позиција поднијело је оставке након што је овај случај постао политички широко познат. Наравно, то не значи кривицу, али морамо да радимо отворено и транспарентно како бисмо открили истину", поручила је Меланија Трамп.
Она је позвала Конгрес да женама које су биле жртве Епстина омогући јавно саслушање фокусирано на преживјеле.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму