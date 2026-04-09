Москва је током специјалне операције пронашла компоненте биолошког оружја који се производе у Украјини, што представља највећу пријетњу, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Највећа пријетња тренутно долази од биолошких лабораторија у Украјини", рекао је Медведев на састанку Међуресорне комисије Савјета безбједности Русије за сузбијање пријетње биолошкој безбједности.
Он је нагласио да постоји недостатак транспарентности у раду биолошких лабораторија у другим земљама, чиме се крши Конвенција о биолошком оружју.
"Током специјалне војне операције пронађени су докази да се компоненте биолошког оружја заправо производе у Украјини", навео је Медведев.
Он је додао да ће Москва наставити да предузима све потребне мјере како би осигурала биолошку безбједност.
