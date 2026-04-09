Маскирани разбојници упали у пошту и однијели вреће са парама

У пошту на Звездари данас око 18 сати упала су два мушкарца и од запослене узели новац, сазнаје Телеграф.
Обојица су на главама носила фантомке и била обучена у црно.
Па није ни чудо што се жена која је радила у пошти толико уплашила за свој живот, да јој је позлило.
Људи који су се нашли на лицу мјеста кажу да су побјегли пјешака.
За сад није познато колико су новца однијели, пише Телеграф.
