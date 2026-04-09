Убио Немању због пара, тијело бацио на обалу ријеке: Породица и даље чека правду

Суђење Филипу Грбићу који је оптужен за тешко убиство Немање Жикића (20) у Земуну, приводи се крају, међутим, он и даље негира дјело које му се ставља на терет, да је у децембру 2024. године у Земуну убио свог цимера, па потом тијело бацио на обалу Дунава.
"Оптужени Грбић и даље негира кривично дјело које му се ставља на терет и категорички одбија да одговара на питања суда и подмукло ћути. Наиме, према оптужници, он је у ноћи између 21. и 22. децембра 2024. у изнајмљеној кући у Земуну прво пуцао Немањи у десну шаку, затим у обjе ноге. Рањен, младић је покушао да побјегне, али је отишао само неколико метара даље, пре него што га је Грбић сустигао и испалио још два смртоносна хицa", каже извор Курира и подсјећа да је наводно Грбић тада покушао да тело баци са литице у Дунав.
Немањино тијело пронађено је неколико дана касније у шибљу поред обале.
Према ријечима нашег саговорника, током претходних главних претреса изнијети су бројни докази и саслушани сведоци, па се самим тим суђење већ приводи крају.
Кошарка
Кошаркашки ген Лавриновича: Доминик наставља породичну традицију
"Очекује се да ће пресуда бити донесена 20. априла, породица полаже све наде у то да ће правда барем на неки начин бити задовољена, иако им ништа неће вратити Немању", каже извор и додаје:
"Суђењима су углавном присуствовали и мајка и брат убијеног младића и свако сљедеће рочиште им све теже падне, с обзиром на сваки сусрет са осумњиченим за овај језиви злочин који мирно сједи и не проговара ни ријеч. Оптужени Грбић се, иначе, најприје бранио ћутањем, а потом је наводно признао, да би сада у току одржаних рочишта пред судом одлучио да се врати на првобитну тактику и искористи законско право да не износи одбрану.
Он је, подсјетимо, ухапшен 30. децембра прије две године, истог дана када је и нађено Немањино тијело.
"Ухапшен је истог дана када је тело нађено, а најприје је искористио своје законско право и бранио се ћутањем, да би касније све признао. Рекао је полицији да је Немању убио због новца, с обзиром на то да је у том тренутку био незапослен. Постоји могућност да је некоме дуговао или се нешто друго крије иза тога", каже извор Курира.
Мајка убијеног је на једном од рочишта испричала како је њен син дуго имао проблема са цимером. Како је испричала, Њемања јој се често жалио да га Филип узнемирава, прогони и пријети му убиством, а страх је био присутан од самог почетка њиховог заједничког живота у изнајмљеном стану у Земуну у ком су обојица живјели као подстанари.
Бања Лука
Цвијановић: Мост у Чесми свједочи способности Српске
"Средином децембра Немања је био код мене када сам видјела да га Филип зове телефоном, прогањао га је и нападао преко телефона. Немања би се увијек склонио како ја не бих чула тај разговор, али се сјећам да тог дана није смио да се врати тамо у ту кућу", започела је причу она.
Како је навела, претње су се интензивирале непосредно пред злочин.
"Два дана пре убиства, Немања ми је послао поруку ујутру гдје ми се поново жалио на то како Филип неће да га пусти у кућу, а кључ није имао. Исто је било и на дан убиства, рекао ми је да му Филип пријети, да га узнемирава ноћу, како му не да да спава. Дирао га је по коси и пуштао му музику."
