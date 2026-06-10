АМС упозорио возаче: Могући одрони

Аутор:АТВ
Коментари:0
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија редовно, а на дионицама у усјецима постоји опасност од одрона, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Због радова у вези са изградњом ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим саобраћаја на магистралним путевима на том подручју.
У току су радови на магистралном путу Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Бијељина - Главичице због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента и планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра. За вријеме обуставе, возила се преусмјеравају на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента, преноси СРНА.
Друштво
Лијепе вијести из породилишта: У Републици Српској рођене 24 бебе
Забрана не важи за возила локалног становништва, као и возила хитних служби.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично и регулише га саобраћајна сигнализација.
Клизиште је активно и на магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, због чега се савјетује додатни опрез и спорија вожња.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Занимљивости
Дневни хороскоп за 10. јун: Коме се смијеши љубав, а ко мора припазити на здравље?
Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На ауто-путу Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ, због радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима: Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
На магистралном путу гранични прелаз Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму