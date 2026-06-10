Лијепе вијести из породилишта: У Републици Српској рођене 24 бебе

Аутор:АТВ
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У породилиштима широм Републике Српске у протекла 24 часа на свијет су дошле 24 бебе.
Највећа радост данас стиже из Бањалуке, гдје је у Универзитетском клиничком центру Републике Српске рођено 11 беба.
У добојској болници „Свети апостол Лука“ рођено је пет беба, док је породилиште у Бијељини, болница у Источном Сарајеву и Болница у Невесињу богатија за по двије нове становнице, односно становнике.
У Фочи и Градишци, према јутрошњим подацима, на свијет је дошла по једна беба.
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