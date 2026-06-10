Нереди ескалирали у Белфасту: Горе куће и аутомобили

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више кућа и аутомобила запаљено је у Белфасту током насилних протеста који су избили након напада ножем у овом граду, док су политичари и полиција оштро осудили нереде и позвали грађане на смиреност.
Стотине демонстраната изашле су на улице у уторак увече као реакција на напад ножем који се догодио претходне ноћи, наводи „Индепендент“. Међутим, протести су убрзо ескалирали у насиље, а забиљежени су бројни инциденти, укључујући подметање пожара, оштећење имовине и нападе на објекте и возила.
Према наводима британских медија, међу којима је и Би-би-си, становници појединих кућа у источном Белфасту морали су бити евакуисани након што су објекти захваћени ватром. Свједоци наводе да је дио окупљених разбијао прозоре и врата на кућама у погођеним улицама.
Насиље се проширило на неколико дијелова града. У источном Белфасту запаљен је аутобус јавног превоза „Глидер“, што је довело до обуставе свих аутобуских и жељезничких линија у том подручју из безбједносних разлога.
У Лендрик улици запаљено је више аутомобила, док су припадници Ватрогасно-спасилачке службе Сјеверне Ирске интервенисали како би угасили пожаре и спасили становнике из кућа које је захватила ватра. Слични инциденти забиљежени су и у близини Лигониел роуда, гдје је запаљено неколико стамбених објеката и возила. Нереди нису остали ограничени само на Белфаст – у граду Портадаун запаљено је и једно полицијско возило.
Прије почетка протеста, полиција је саопштила да је против тридесетогодишњег држављанина Судана подигнута оптужница за покушај убиства због напада ножем који је изазвао велико узнемирење јавности. Осумњичени би требало да се појави пред Судом за прекршаје у Белфасту током сриједе, гдје ће се изјаснити о наводима из оптужнице.
Иако полиција није повезала читаву мигрантску заједницу с инцидентом, напад је изазвао снажне реакције дијела јавности, а протести који су услиједили имали су изражен антиимиграциони карактер.
Упркос апелима полиције, локалних власти и политичких лидера да се ситуација не користи за подстицање мржње и насиља, демонстрације су прерасле у нереде. Британски министар за Сјеверну Ирску, Хилари Бен, изјавио је да су грађани с правом шокирани нападом ножем, али је оштро осудио насиље које је услиједило.
Друштво
Кафа постаје луксуз: Колико новца треба издвојити за омиљени напитак у Бањалуци?
„Грађани су оправдано узнемирени и шокирани овим нападом, али хулиганство којем свједочимо доводи невине животе у опасност“, поручио је Бен. Он је нагласио да насилни инциденти не могу бити оправдање за уништавање имовине, угрожавање становника и нападе на јавне службе.
Нереди у Белфасту долазе у тренутку када су питања миграција и интеграције странаца међу најосјетљивијим политичким темама у Великој Британији и Сјеверној Ирској. Посљедњих година власти су више пута упозоравале на раст тензија и појаву екстремистичких група које покушавају искористити појединачне инциденте за подстицање нетрпељивости.
Полиција је најавила додатно присуство на улицама током наредних дана како би спријечила нове инциденте и заштитила грађане, док истрага о нападу ножем и насилним протестима и даље траје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
БиХ
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму