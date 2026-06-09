Патријарх Кирил на листи санкционисаних особа?

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Европска комисија уврстила је патријарха московског и цијеле Русије Кирила на предложену листу санкционисаних особа, јавио је "Јуроњуз" позивајући се на троје дипломата.
У извјештају се наводи да ће Комисија поново покушати да уведе санкције лидеру Руске православне цркве након што је Мађарска блокирала први покушај 2022. године.
Раније током дана, предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен представила је приједлог 21. пакета санкција ЕУ Русији.
Ројтерс је извијестио да нацрт пакета обухвата 170 физичких и правних лица, укључујући 90 банака, преноси Срна.
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас описала је нову листу појединачних санкција као највећу у посљедње двије године.
Русија је више пута понавила да ће се изборити са притиском санкција које јој Запад уводи од 2022. године.
Руске власти тврде да западним земљама недостаје храбрости да признају да су пропали њихови напори да изврше притисак на Русију.
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