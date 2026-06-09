Мађар: Одбијамо двоструке стандарде у проширењу ЕУ

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Мађарска неће толерисати двоструке стандарде у политици проширења ЕУ и неће подржати убрзано придруживање Украјине блоку, рекао је премијер Петер Мађар.
Он је потврдио да се његова влада не противи почетку преговора о интеграцији Украјине у ЕУ.
- Не прихватамо било какве двоструке стандарде. Не видимо потребу за убрзаним приступањем Украјине ЕУ, посебно зато што је та земља, нажалост, још у рату - рекао је Мађар у интервјуу телевизији АТВ.
Он је напоменуо да процес приступања обухвата 33 преговарачка поглавља и нагласио да је пред Украјином још дуг пут прије него што буде могла да се донесе било каква одлука о чланству.
Мађарски премијер је рекао да ће Будимпешта пратити да ли Кијев испуњава недавно постигнути договор о обнављању права мађарске мањине у Закарпатју.
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