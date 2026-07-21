Јовић упозорава на отимање имовине СПЦ у Бугојну: Хитно зауставити прогон Срба у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Слађан Јовић је позвао све надлежне институције да под хитно реагују и спријече покушај отимања црквеног земљишта у Бугојну.
Данас се путем медија обратио парох бугојански Славиша Ђурић који наводи да је дошло до отимања посљедњег посједа Српске православне цркве у овој локалној заједници.
Директор Јовић тврди да је забрињавајуће да у ових неколико дана стално долази до напада на све што је српско.
„Прије два дана нападнути су српски повратници у Санском Мосту, а данас се покушава одузети и посљедњи комад земље који је у посједу Српске православне цркве у Бугојну иза којег стоји локална породица заштићена од стране федералних институција. Ово је само наставак дугогодишњег системског бесправног одузимања српске имовине чиме се покушава затрти било који траг постојања Срба на простору Федерације БиХ.“
Такође је додао да тренутно у Бугојну не живи ни 50 Срба и да је углавном у питању старија популација којој је ова парохија веома важно мјесто окупљања и очувања традиције и вјере, те да је сваки покушај отимања наше имовине нарушавање основних људских права које је у супротности с Дејтонским мировним споразумом.
Јовић је напоменуо да је Републички секретаријат за расељена лица и миграције кроз јавне позиве одрживог повратка помагао и субвенционисао обнову и изградњу вјерских објеката на територији Федерације БиХ, знајући да су то мјеста важна за опстанак српског повратничког становништва и да је заштита и очување светиња одличан показатељ међуљудских односа.
Овим путем је апеловао на надлежне институције у Федерацији БиХ да поступе у складу с оним што је наведено у Дејтонском мировном споразуму и да спријече вишедеценијско одузимање српске имовине како би се коначно обновило повјерење и смириле тензије.
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