Logo

Јовић упозорава на отимање имовине СПЦ у Бугојну: Хитно зауставити прогон Срба у ФБиХ

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 13:44

Коментари:

2
Јовић упозорава на отимање имовине СПЦ у Бугојну: Хитно зауставити прогон Срба у ФБиХ

Вршилац дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Слађан Јовић је позвао све надлежне институције да под хитно реагују и спријече покушај отимања црквеног земљишта у Бугојну.

Данас се путем медија обратио парох бугојански Славиша Ђурић који наводи да је дошло до отимања посљедњег посједа Српске православне цркве у овој локалној заједници.

Директор Јовић тврди да је забрињавајуће да у ових неколико дана стално долази до напада на све што је српско.

„Прије два дана нападнути су српски повратници у Санском Мосту, а данас се покушава одузети и посљедњи комад земље који је у посједу Српске православне цркве у Бугојну иза којег стоји локална породица заштићена од стране федералних институција. Ово је само наставак дугогодишњег системског бесправног одузимања српске имовине чиме се покушава затрти било који траг постојања Срба на простору Федерације БиХ.“

Такође је додао да тренутно у Бугојну не живи ни 50 Срба и да је углавном у питању старија популација којој је ова парохија веома важно мјесто окупљања и очувања традиције и вјере, те да је сваки покушај отимања наше имовине нарушавање основних људских права које је у супротности с Дејтонским мировним споразумом.

Јовић је напоменуо да је Републички секретаријат за расељена лица и миграције кроз јавне позиве одрживог повратка помагао и субвенционисао обнову и изградњу вјерских објеката на територији Федерације БиХ, знајући да су то мјеста важна за опстанак српског повратничког становништва и да је заштита и очување светиња одличан показатељ међуљудских односа.

Овим путем је апеловао на надлежне институције у Федерацији БиХ да поступе у складу с оним што је наведено у Дејтонском мировном споразуму и да спријече вишедеценијско одузимање српске имовине како би се коначно обновило повјерење и смириле тензије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Храм Рођења Пресвете Богородице Бугојно

Слађан Јовић

српска имовина

ФБиХ

Коментари (2)

Прочитајте више

Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Путинов родослов подстакао Русе да истражују породично поријекло

2 ч

0
Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

Хроника

Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

2 ч

0
Ђани

Сцена

Ђани завршио у болници: Огласила се његова супруга и открила у каквом је здравственом стању

2 ч

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Друштво

Шта значи ако на Светог Прокопија пада киша?

2 ч

0

Више из рубрике

Најављена нова поскупљења: Гориво у БиХ поново премашило три КМ

БиХ

Најављена нова поскупљења: Гориво у БиХ поново премашило три КМ

8 ч

2
Ревизија: Мишљење с резервом за девет институција БиХ

БиХ

Ревизија: Мишљење с резервом за девет институција БиХ

18 ч

0
У Сарајеву прижељкују останак ОХР-а, из Српске позивају на јединство на нивоу БиХ

БиХ

Оштре реакције на скандалозне изјаве "Круга 99"

19 ч

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

У четвртак жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката

21 ч

0

  • Најновије

15

37

Снимак од кога се диже коса на глави: Претицао преко пуне линије на мосту!

15

36

Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

15

31

Вртоглаве цифре: Ево колико је Станија зарадила од ријалитија

15

30

Револуција на точковима: Прве гуме без ваздуха већ возе улицама Јапана

15

22

Вјеровали или не: Мачак преносио дрогу у затвор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима