Путинов родослов подстакао Русе да истражују породично поријекло

Аутор:АТВ редакција
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Руси су се заинтересовали за породичну историју и почели да наручују израду родослова након што је на Санктпетербуршком међународном економском форуму представљено породично стабло предсједника Русије Владимира Путина, изјавио је за РИА Новости оснивач и директор Дома породичних традиција "Кристијан" Михаил Шевељев.
Дом породичних традиција "Кристијан" је 2024. године на свом штанду изложио Путиново породично стабло урамљено у рам. Податке за састављање родослова самостално је прикупио један од рођака руског предсједника, а потом се обратио компанији како би родослов био професионално уређен.
"Да, заиста јесте било, јер су о томе писали бројни медији", рекао је Шевељев, одговарајући на питање да ли је након представљања предсједниковог породичног стабла дошло до пораста интересовања за њихову компанију.
Медијска пажња подстакла интересовање за генеалогију
Истакао је да се раније у руском медијском простору није много говорило о значају породичне историје, нити су појмови попут "породично стабло" и "генеалогија" били широко заступљени.
"То је био први случај да се израз 'генеалошко стабло' толико дуго задржао међу најважнијим вијестима. Ми смо то свакако осјетили - стизао нам је велики број позива, људи су нам постављали многа питања, прилазили су нашем штанду и интересовали се за ту тему", испричао је директор компаније.
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Рођак предсједника Русије двије деценије истраживао породично поријекло
Прецизирао је да је један од предсједникових рођака, Александар Михајлович, око двадесет година сам истраживао породичну историју и правио породично стабло, без икакве административне помоћи, док је компанија помогла да се родослов графички уреди за објављивање његове књиге.
Оцијенио је да је то добар примјер који показује да свако, ако има довољно времена и воље, може самостално да реконструише своју породичну историју, без ангажовања стручњака.
"Наравно, у једном тренутку повећао се и број наручилаца. Ефекат је био краткотрајан, али је постојао. Најважније је то што су нас се сетили потенцијални клијенти са којима смо и раније разговарали. Породична историја је често нешто што је важно, али није хитно, па људи никако да се тиме позабаве", навео је.
Према његовим речима, након што су видели вест о Путиновом породичном стаблу, потенцијални клијенти са којима су раније дуго преговарали поново су се заинтересовали за ту тему и коначно одлучили да се посвете истраживању сопствене породичне историје.
Додао је да је, по његовом мишљењу, објављивање такве вијести заиста повећало интересовање шире јавности за очување породичне историје и свест о њеном значају, преноси РТ Балкан.
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