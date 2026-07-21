Забрана друштвених мрежа млађим од 15 добила подршку

Уколико Доњи дом парламента такође усвоји нацрт закона касније током дана, Француска би слиједила Аустралију, гдје је у децембру ступила на снагу прва свјетска забрана ових платформи за млађе од 16 година, укључујући "Фејсбук", "Снепчет", "Тикток" и "Јутјуб".

Предсједник Емануел Макрон, који је у априлу позвао младе да искључе телефоне и читају да би постали бољи грађани, жели да закон буде на снази на вријеме за почетак сљедеће школске године.

Према новом закону, дјеци млађој од 15 година од 1. септембра неће бити дозвољено да отворе налог на друштвеним мрежама.

Платформе друштвених мрежа имале би још четири мјесеца да затворе већ отворене налоге. Платформе би, такође, морале да врше верификацију узраста, што је одобрио француски регулатор за приватност.

Платформе друштвених мрежа генерално се противе општим забранама и наглашавају да већ имају мјере за заштиту млађих корисника, укључујући старосна ограничења.

Истовремено су обећале да ће се придржавати прописа, тамо гдје власти усвоје забране, преноси Срна.