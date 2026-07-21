Logo

Забрана друштвених мрежа млађим од 15 добила подршку

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 17:31

Коментари:

2
Друштвене мреже
Фото: Pixabay/geralt

Француски сенатори подржали су гласањем забрану приступа друштвеним мрежама дјеци млађој од 15 година.

Уколико Доњи дом парламента такође усвоји нацрт закона касније током дана, Француска би слиједила Аустралију, гдје је у децембру ступила на снагу прва свјетска забрана ових платформи за млађе од 16 година, укључујући "Фејсбук", "Снепчет", "Тикток" и "Јутјуб".

Предсједник Емануел Макрон, који је у априлу позвао младе да искључе телефоне и читају да би постали бољи грађани, жели да закон буде на снази на вријеме за почетак сљедеће школске године.

Према новом закону, дјеци млађој од 15 година од 1. септембра неће бити дозвољено да отворе налог на друштвеним мрежама.

Платформе друштвених мрежа имале би још четири мјесеца да затворе већ отворене налоге. Платформе би, такође, морале да врше верификацију узраста, што је одобрио француски регулатор за приватност.

Платформе друштвених мрежа генерално се противе општим забранама и наглашавају да већ имају мјере за заштиту млађих корисника, укључујући старосна ограничења.

Истовремено су обећале да ће се придржавати прописа, тамо гдје власти усвоје забране, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

забрана друштвених мрежа

Француска

малољетници

забрана

интернет

Парламент

Коментари (2)

Више из рубрике

Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

Свијет

Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

1 ч

0
Полиција испред куће бивше посланице Ен Видикомб у Хејтору, у Енглеској, у петак, 10. јула 2026. године, након што је у четвртак пронађена мртва у свом дому са тешким повредама.

Свијет

Осумњичени за убиство Ен Видеком пред судом

1 ч

0
Амерички предсједник САД Вашингтон

Свијет

Трамп ће присуствовати сахрани Линдзија Грејема

1 ч

0
Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Свијет

Удар на 1,9 милиона породица: Њемачка укида дјечји додатак

2 ч

0

  • Најновије

18

39

Потресни детаљи убиства Ен Видикомб: Антитерористичка полиција и даље утврђује мотиве

18

37

Трамп: Посао у Ирану није завршен

18

35

Снажно невријеме погодило дијелове општине Невесиње

18

26

Потресна објава Невене Хот: Купила сам ти хаљину за вјенчање, у њој ћу те сахранити

18

26

Позната глумица (19) погинула у стравичној саобраћајки: Објављен снимак несреће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима