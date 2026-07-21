Трамп ће присуствовати сахрани Линдзија Грејема

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп присуствоваће сахрани америчког сенатора Линдзија Грејема, која је планирана за уторак, 28. јул, саопштено је из Грејемове канцеларије.
У саопштењу се наводи да ће у наредним данима бити саопштено који званичници су потврдили долазак на сахрану.
Поворка у част преминулог сенатора биће организована у Јужној Каролини, а планирани су прелети авиона "Ф-16", након чега ће бити одржана приватна сахрана у округу Пикенс.
Грејем је преминуо 11. јула у 72. години, након краће болести, преноси Срна
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