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Трамп ће присуствовати сахрани Линдзија Грејема

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 16:41

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп присуствоваће сахрани америчког сенатора Линдзија Грејема, која је планирана за уторак, 28. јул, саопштено је из Грејемове канцеларије.

У саопштењу се наводи да ће у наредним данима бити саопштено који званичници су потврдили долазак на сахрану.

Поворка у част преминулог сенатора биће организована у Јужној Каролини, а планирани су прелети авиона "Ф-16", након чега ће бити одржана приватна сахрана у округу Пикенс.

Грејем је преминуо 11. јула у 72. години, након краће болести, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Линдзи Грејем

сахрана

Америка

саопштење

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