Logo

Провалио у посластичарницу, па украдене колаче дијелио пролазницима

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 16:11

Коментари:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Њемачка полиција ухапсила је 31-годишњег мушкарца осумњиченог да је током ноћи провалио у посластичарницу у Бремену и украо већу количину хране и пића, укључујући колаче, сладолед, кафу, алкохол и безалкохолна пића.

У саопштењу полиције се наводи да је осумњичени у најмање девет наврата износио робу из објекта у торбама за куповину.

Грађани позвали чуваре реда

Материјална штета процЈењује се на неколико хиљада евра, преноси Шпигел.

Након провале, мушкарац је у оближњем парку пролазницима дијелио дио украдене робе, укључујући колаче, што је изазвало сумњу грађана који су обавијестили полицију.

Чувари реда су убрзо пронашли и ухапсили осумњиченог.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

ухапшен мушкарац

колач

Коментари (0)

Прочитајте више

Стан кључеви

Свијет

Хаос у Њемачкој: Понуда станова драстично пала, а кирије су отишле у небо

10 ч

0
мерцедес аутомобил

Свијет

Шок из Мерцедеса: Могуће затварање фабрика и селидба производње

1 д

0
Застава Њемачке

Свијет

Тинејџер оптужен за планирање напада на синагогу

1 д

0
доктор љекар медицина

Свијет

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

1 д

0

Више из рубрике

Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената

Свијет

Заборављена болест поново забрињава: Да ли би требало страховати од епидемије?

2 ч

0
мачка мачак кућни љубимац

Свијет

Вјеровали или не: Мачак преносио дрогу у затвор

3 ч

0
Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.

Свијет

Шокантне бројке: Број преминулих од еболе премашио 960

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Распоређивање војних контингената ЕУ и НАТО-а у Украјини неприхватљиво за Русију

4 ч

0

  • Најновије

18

39

Потресни детаљи убиства Ен Видикомб: Антитерористичка полиција и даље утврђује мотиве

18

37

Трамп: Посао у Ирану није завршен

18

35

Снажно невријеме погодило дијелове општине Невесиње

18

26

Потресна објава Невене Хот: Купила сам ти хаљину за вјенчање, у њој ћу те сахранити

18

26

Позната глумица (19) погинула у стравичној саобраћајки: Објављен снимак несреће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима