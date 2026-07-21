Провалио у посластичарницу, па украдене колаче дијелио пролазницима

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција ухапсила је 31-годишњег мушкарца осумњиченог да је током ноћи провалио у посластичарницу у Бремену и украо већу количину хране и пића, укључујући колаче, сладолед, кафу, алкохол и безалкохолна пића.
У саопштењу полиције се наводи да је осумњичени у најмање девет наврата износио робу из објекта у торбама за куповину.
Материјална штета процЈењује се на неколико хиљада евра, преноси Шпигел.
Након провале, мушкарац је у оближњем парку пролазницима дијелио дио украдене робе, укључујући колаче, што је изазвало сумњу грађана који су обавијестили полицију.
Чувари реда су убрзо пронашли и ухапсили осумњиченог.
(телеграф)
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