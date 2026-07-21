Алексеј Покушевски напустио Партизан!

Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je doneo odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine.



Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspeha… pic.twitter.com/2v6e9WpdZf