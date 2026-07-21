Алексеј Покушевски напустио Партизан!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Алексеј Покушевски напустио је КК Партизан. Српски репрезентативац и црно-бијели клуб споразумно су одлучили да прекину сарадњу, пошто је активирана "излазна" клаузула из уговора.
Покушевски је имао још годину дана сарадње са Партизаном, али су обе стране постигле договор да се растану, чиме је његов период у београдском клубу завршен.
Од Покушевског се клуб опростио поруком на друштвеним мрежама:
Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je doneo odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 21, 2026
Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspeha… pic.twitter.com/2v6e9WpdZf
Бивши 17. пик НБА драфта из 2020. године сада постаје слободан играч, а очекује се да ће изазвати велику пажњу на тржишту. Неколико клубова већ прати његову ситуацију, јер многи сматрају да 24-годишњи крилни кошаркаш још није показао свој пуни потенцијал.
Покушевски је у Партизан стигао пред сезону 2024/25, након вишегодишњег искуства у НБА лиги, гдје је наступао за Оклахома Сити Тандер и Шарлот Хорнетсе.
Са црно-бијелима је већ у првој сезони освојио два велика трофеја – АБА лигу и титулу првака Србије. Партизан је тако стигао до осме регионалне титуле у историји клуба, док је на домаћи трофеј чекао чак 11 година.
Ипак, након две сезоне сарадње дошло је време за растанак. Покушевски сада улази у нову фазу каријере, а остаје да се види где ће наставити пут. Његове године, НБА искуство и чињеница да је и даље играч са великим потенцијалом чине га једним од занимљивијих имена на тржишту овог љета.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 седм0
Кошарка
1 седм0
Фудбал
3 седм0
Кошарка
1 мј1
Најновије
21
10
21
09
21
05
21
04
20
55
Тренутно на програму