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Алексеј Покушевски напустио Партизан!

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 19:05

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Алексеј Покушевски напустио Партизан!

Алексеј Покушевски напустио је КК Партизан. Српски репрезентативац и црно-бијели клуб споразумно су одлучили да прекину сарадњу, пошто је активирана "излазна" клаузула из уговора.

Покушевски је имао још годину дана сарадње са Партизаном, али су обе стране постигле договор да се растану, чиме је његов период у београдском клубу завршен.

Од Покушевског се клуб опростио поруком на друштвеним мрежама:

Бивши 17. пик НБА драфта из 2020. године сада постаје слободан играч, а очекује се да ће изазвати велику пажњу на тржишту. Неколико клубова већ прати његову ситуацију, јер многи сматрају да 24-годишњи крилни кошаркаш још није показао свој пуни потенцијал.

Покушевски је у Партизан стигао пред сезону 2024/25, након вишегодишњег искуства у НБА лиги, гдје је наступао за Оклахома Сити Тандер и Шарлот Хорнетсе.

Са црно-бијелима је већ у првој сезони освојио два велика трофеја – АБА лигу и титулу првака Србије. Партизан је тако стигао до осме регионалне титуле у историји клуба, док је на домаћи трофеј чекао чак 11 година.

Ипак, након две сезоне сарадње дошло је време за растанак. Покушевски сада улази у нову фазу каријере, а остаје да се види где ће наставити пут. Његове године, НБА искуство и чињеница да је и даље играч са великим потенцијалом чине га једним од занимљивијих имена на тржишту овог љета.

(Телеграф)

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Тагови :

Алексеј Покушевски

КК Партизан

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