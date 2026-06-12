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Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио

Аутор:

АТВ
12.06.2026 22:10

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Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио
Фото: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Кошаркаши Дубаија су шампиони АБА лиге! Успјели су да приреде велики шок у Београдској арени и да освоје трофеј регионалног такмичења, пошто су славили са 3:1 у серији против црно-бијелих, а данас је „ексер“ закуцао Алекса Аврамовић са два погођена бацања на 14 секунди до краја меча – 83:81!

Све се рјешавало у екстремно неизвјесној завршници. На минут до краја било је неријешено, прије него што је два бацања успио да убаци Кабенгеле и донесе предност Дубаију. Узвратио је пола минута касније и Бруно Фернандо, па је опет било неријешено.

Ипак, Кабенгеле је успио да покупи нови промашај Рајта и да послије скока избори два бацања. Међутим, умјесто њега је бацања извео Алекса Аврамовић, јер је Кабенгеле пријавио наводну повреду. Убацио је оба бацања играч Дубаија и српски кошаркаш, а Карлик Џонс је промашио, па је почело славље тима из Емирата!

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Тагови :

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